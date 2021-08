Incidents Nice-OM : "Une ligne rouge a été franchie" pour la ministre des Sports Roxana Maracineanu

"Une ligne rouge a été franchie", a déclaré la ministre déléguée au sport, Roxana Maracineanu, après les incidents du match Nice-Marseille qui ont conduit à l'interruption de la rencontre ce dimanche soir et le refus des Marseillais de reprendre le match.

"Une ligne rouge a été franchie", a déclaré la ministre déléguée au sport, Roxana Maracineanu, ce lundi sur franceinfo après les incidents du match Nice-Marseille qui ont conduit à l'interruption de la rencontre pendant une heure et demi ce dimanche soir et le refus des Marseillais de reprendre le match.

Il y a eu "probablement" un problème de sécurité, selon la ministre qui espère "que l'enquête se poursuivra comme elle doit le faire." Alors que des projectiles ont été jetés sur des joueurs marseillais, des coups échangés de part et d'autre et que la pelouse a été envahie par des supporters niçois, la ministre estime qu'il "faut aujourd'hui que la Ligue, les responsables de clubs soient responsables et prennent les sanctions qui sont celles du bon sens, celles en accord avec ce qui se passe, ce qu'ils voient sur les terrains".

De son côté, la Ligue de football professionnel annonce ce lundi que les deux clubs sont convoqués mercredi prochain par la Commission de discipline de la Ligue (LFP)

_"Les clubs qui reçoivent des matchs sont responsables de la sécurité des joueurs, des entraîneurs et des arbitres qui sont sur le terrain."-_ Roxana Maracineanu

Pour Roxana Maracineanu, "c'est inacceptable que nos supporters balancent des objets, soient violents, pénètrent dans les stades. Les clubs qui reçoivent des matchs sont responsables de la sécurité des joueurs, des entraîneurs et des arbitres qui sont sur le terrain avant tout et de ce qui se passe dans les tribunes dans les paroles et dans les actes".

De son côté, le parquet de Nice a annoncé qu'une enquête était ouverte.

Le match Nice-Marseille a été arrêté pendant une heure et demie ce dimanche, alors qu'il restait 15 minutes à jouer, après que des supporters ont envahi le terrain. Quelques instant auparavant, une bouteille en plastique a été lancée sur le joueur marseillais Dimitri Payet, et ce dernier l'a renvoyée vers la tribune. Un cordon de sécurité de stadiers a essayé d'arrêter les supporters, mais des coups ont été échangés à différents endroits du terrain, dans une mêlée entre joueurs des deux équipes, supporters et stadiers. La rencontre a été définitivement arrêtée quand l'arbitre a constaté l'absence des Marseillais qui ont refusé de revenir sur le terrain.

La scène a provoqué beaucoup de réactions, notamment celle du maire de Marseille Benoît Payan qui dénonce une "sécurité défaillante" dans le stade niçois.

