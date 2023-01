Incroyable ES Thaon (N3), victorieuse d'Amiens (L2) aux tirs-aux-buts en 32ème de finale de Coupe de France

Le capitaine de l'ES Thaon Wilfried Rother le disait à juste titre deux jours avant la rencontre. "Il ne faut pas être cardiaque à Sayer", confiait-il lors du dernier entraînement. Il n'a pas pu tomber plus juste tant le scénario ce samedi soir contre Amiens fut à suspense, pour au final créer un nouvel exploit et qualifier les Vosgiens en 32ème de finale de la Coupe de France.

Réduction à 10

Malgré la différence de 3 divisions entre les deux formations, le remaniement d'effectif effectué par les visiteurs s'est ressenti dans le jeu. Quelques belles actions à noter, dont une tête sur le poteau de Wilfried Rother, et une double parade du gardien thaonnais Raphaël Rodriguez. Mais dans l'ensemble, cette partie fut plutôt fermée. Et la vision prémonitoire du capitaine vosgien s'est même retournée contre lui, en début de seconde période, lorsqu'il devait rejoindre les vestiaires, exclu suite à un mauvais tacle.

A 11 contre 10, le bloc défensif de Thaon était encore plus resserré. Une belle défense à l'arrière, face à des professionnels incapables de trouver la faille, et le stade Sayer se retrouve à vivre une nouvelle séance de tirs-aux-buts, comme contre Sochaux au tour précédent. Et à ce petit jeu là, le héros se nomme Rodriguez, auteur de deux magnifiques arrêts. Alors que dans le même temps, aucun Thaonnais ne flanche. "Quand les coéquipiers tirent aussi bien, c'est presque facile de faire les arrêts. Mais quand on sent qu'on va la sortir, c'est une joie immense", explique le portier. Amiens est éliminée, Thaon file en 16ème de finale.

Toujours aucune défaite

"On veut un gros", sourit-on un peu partout. Les noms de Paris, Marseille et Lyon sont évidemment sur toutes les lèvres. "Ce serait une belle revanche contre Reims", rigole Théo Gazagnes, l'auteur du tir-au-but victorieux. Ce dernier se souvient effectivement que Thaon va aussi loin pour la deuxième année de suite, et que les Rémois s'étaient imposés de justesse à Thaon. Réponse du tirage ce dimanche soir à 20h.