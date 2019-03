Indre-et-Loire : des centaines de spectateurs pour voir l'Equipe de France féminine de football à l'entraînement

Indre-et-Loire, France

Les footballeuses de l'Equipe de France sont arrivées ce vendredi 1er mars en Indre-et-Loire. Elles joueront lundi en match amical contre l'Uruguay au Stade de la Vallée du Cher à Tours. D'ici là, elles poursuivent leur préparation à la Coupe du Monde qui se déroulera en France l'été prochain. Ce vendredi en fin d'après-midi, elles sont allées fouler la pelouse du stade de Ballan-Miré (près de Tours). Cet entraînement était ouvert au public. On a vu beaucoup de jeunes filles, des jeunes footballeuses qui se rêvent en joueuses professionnelles.

Les gradins du stade de Ballan-Miré (Indfre-et-Loire), largement remplis pour l'entraînement de l'Equipe de France féminine de football © Radio France - Xavier Louvel

Lundi 4 mars, il y aura un match amical entre la France et l'Uruguay. Coup d'envoi à 21h devant 11.000 spectateurs au stade de la Vallée du Cher. Il ne reste plus une seule place à vendre. Match à guichet fermé. Les Bleues restent sur une défaite face à l'une des grandes nations du football, l'Allemagne, jeudi dernier à Laval, une première défaite depuis plus d'un an pour les joueuses de Corinne Diacre.