Indre : les footballeuses à fond derrière les Bleues avant leur premier match de coupe du monde

A Sydney ce dimanche, les Bleues font leur entrée dans la coupe du monde. Les joueuses d'Hervé Renard affrontent la Jamaïque, coup d'envoi à 12 heures (heure française). L'équipe de France compte jouer les premiers rôles durant la compétition et visent le podium. Dans l'Indre, les footballeuses amatrices les soutiennent et espèrent vivre une belle épopée estivale.

ⓘ Publicité

Plus de 1200 licenciées dans l'Indre

Ces dernières années le nombre de licenciées dans l'Indre a augmenté. Aujourd'hui le district de l'Indre compte plus de 1200 joueuses contre environ 1080 l'année dernière. Le football féminin se démocratise. Vanessa Roger, est une figure du foot féminin dans le département. Joueuse, éducatrice et dirigeante dans différents clubs, elle se félicite du nombre de licenciées mais juge que les choses évoluent trop lentement : "On n'arrive pas vraiment, dans l'Indre en tout cas, à créer quelque chose de fort dans le foot féminin. Après, on a quand même un peu plus d'équipes de jeunes chez les toutes petites qui se développent. J'espère aussi qu'avec la coupe du monde féminine, les Bleues vont faire un bon parcours, pour avoir quelques retombées la saison à venir au niveau des licenciées".

Les joueuses de l'Indre espèrent une belle performance des Bleues durant ce mondial. © Radio France - Pierre Frasiak

Constat partagé par certaines joueuses de la société sportive de Bélâbre, ce club de 130 licenciés compte plus d'une vingtaines de filles de tous niveaux dans l'équipe sénior. La doyenne c'est Brigitte avec ses 30 saisons d'expérience dans les jambes, elle joue arrière-gauche. Passionnée depuis son plus jeune âge, est est impliquée à tous les niveaux du club : joueuse, éducatrice, dirigeante et même impliquée dans le district de l'Indre. Forcément en trente ans, elle a vu des changements : "Ça évolue doucement mais sûrement. Les parents ont des fois un petit peu de mal à amener les filles au foot. Mais je trouve que ce qui a évolué, c'est qu'on voit de plus en plus de petites, et c'est bien. A Bélâbre, on n'avait pas d'équipe fille chez les jeunes et puis on va monter une équipe U7 féminine [cette saison], avec quatre petites. C'est génial, ça avance."

Une épopée des Bleues attendue

Brigitte et ses coéquipières espèrent une belle performance de la France en Australie et Nouvelle-Zélande pour susciter des vocations chez certaines. Ce dimanche, elles seront derrière leur télévision pour soutenir les Bleues mais elles pensent déjà à organiser des visionnages communs à partir des quarts de final. Mais avant de penser aux quarts il faut passer les poules et obtenir un bon résultat face à la Jamaïque. Dans l'Indre, toutes les footballeuses parient sur une victoire tricolore.