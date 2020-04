Le DTN de la Fédération Francaise de Football souhaite que les centres de formation restent fermés

C'est une recommandation signée par Hubert Fournier et adressée par courrier, ce mercredi, au président de la FFF avec copie aux directeurs des centres de formation. Dans ce courrier que nous avons pu lire, le DTN (directeur technique national) n'oblige pas, mais "souhaite inciter" chacun d'entre eux, "suite à l'arrêt des compétitions et au regard des incertitudes qui pèsent sur la reprise de l'activité", à faire preuve de prudence et de précaution, concernant la formation.

Il recommande ainsi de :

Ne pas rouvrir les centres au titre de la saison 2019/2020

Maintenir la scolarité à distance pour les joueurs non domiciliés dans la ville de l'établissement scolaire

Procéder à distance à un suivi médical et psychologique, ou encore à des entretiens individuels

Autant de recommandations motivées par le fait que "la santé des joueurs en formation doit rester l'unique objectif" et parce qu'il n'est "pas nécessaire d'engendrer des complications logistiques organisationnelles face à des enjeux sanitaires aussi importants".