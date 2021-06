INFO FRANCE BLEU Découvrez les lauréats des Trophées Philippe Seguin du Fondaction du Football

Chaque année, le Fondaction du football décerne les Trophées Philippe Seguin, qui récompensent les meilleures actions menées par les clubs amateurs et professionnels mais aussi les joueurs.

Cette année, 16 clubs sont récompensés, dans quatre grandes catégories : éducation/citoyenneté, solidarité/inclusion, mixité/diversité et santé/environnement. Malgré un contexte sanitaire difficile, Patrick Braouezec, Président du Fondaction du Football, fait le constat de l'engagement du monde du football et de ses bénévoles.

Les clubs démontrent une nouvelle fois que le football est un lieu d’intégration et de socialisation, maillon essentiel au sein de la communauté pour relier les hommes et les femmes quels qu’ils soient.

Les quatre grands prix vous sont présentés par Didier Deschamps, le sélectionneur de l'Equipe de France de football. Voici le palmarès complet

Education et citoyenneté

Le Grand prix est décerné au Racing Club Lemasson à Montpellier (Hérault) pour son dispositif Le coup de pouce

Le club réalise le suivi, l'accompagnement scolaire et professionnel de jeunes de 6 à 25 ans issus du Quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV). Du soutien scolaire est organisé en lien avec les enseignants et les parents pour approfondir les savoir-faire et les savoir-être dans les domaines sportifs, scolaires et éducatifs et favoriser l’insertion professionnelle.

Lauréat : le FC Chéran (Haute-Savoie) pour son dispositif d'initiation à l’arbitrage

Pour sensibiliser les jeunes au métier d'arbitre et valoriser son rôle, le club a lancé une action : dès 11 ans, les joueurs endossent le maillot d'arbitre pour diriger les matchs de la catégorie d'en dessous.

Lauréat : le Lamballe FC (Côtes d’Armor) pour le dispositif La casa de club s’invite chez toi

Le club forme des éducateurs sportifs pour mettre en place des séances sportives auprès de 450 jeunes de 5 à 18 ans (non licenciés au club). Des interventions scolaires auprès de publics éloignés et des stages sont réalisés.

Lauréat : le TVEC 85 Les Sables d’Olonne (Vendée) pour le dispositif Pacifier le sport par la négociation

Pour lutter contre les violences verbales, physiques, morales et sur les réseaux sociaux, le club s’est rapproché d’experts de la gestion de conflits et de la négociation. Après avoir formé le comité Directeur, les enfants du club et leurs éducateurs sont formés à leur tour.

Solidarité et inclusion

Le grand prix est décerné au Bidache FC (Pyrénées Atlantiques) pour son dispositif de soutien et accompagnement de migrants au Pays Basque

Le club situé en zone rurale accueille de jeunes migrants et leur propose de jouer au football en prenant en charge leur licence et favorise leur intégration avec des cours de français, un rôle à tenir auprès des jeunes avec l’objectif de les former comme éducateur.

Lauréat : le FC Bourgoin Jallieu (Isère) pour la mise en place du foot pour tous

Le club a ouvert une section loisir le mercredi matin pour les enfants de 6 à 11 ans issus des quartiers défavorisés et en situation précaire. A chaque journée d'intervention un soutien scolaire d'une heure est mis en place.

Lauréat : le FC de Lillers (Hauts de France) pour son dispositif d'accueil de réfugiés

Le club accueille 24 réfugiés mineurs. Le club leur a fourni des vêtements et chaussures et leur offre les animations organisées pour leur permettre une réelle intégration au club et des moments de partage avec les adhérents : barbecue, tournois, repas de fin d’année,

Lauréat : le Vénissieux FC (Rhône) pour son dispositif Numérique solidaire et école à distance

Lors du confinement, le club a réalisé une collecte de fonds et de matériel informatique pour équiper des écoliers en veillant à l’assistance pour la mise en place. Le club a aussi organisé une collecte auprès de ses licenciés, des habitants de Vénissieux et des partenaires du club pour aider les plus démunis ainsi que les personnes isolées.

Mixité et diversité

Le Grand Prix est décerné aux Enfants de la Goutte d’Or pour le dispositif Les féminines en or

Le club veut donner les moyens aux femmes du quartier d’être mieux intégrées, d’être visibles dans l’espace public, d’être accompagnées et de reprendre confiance en elles. Le club a organisé un événement festif, sportif et citoyen avec des stands de prévention santé et d’insertion professionnelle qui ont permis de toucher un public de femmes.

Lauréat : le GF Gesté Tillières (Maine et Loire) pour Les étoiles bleues

Le projet a pour objectifs d’accompagner le projet sportif des jeunes joueuses et de pérenniser la section féminine. Les femmes gèrent la partie administrative, les équipements et la communication Elles ont donné une identité au projet avec un logo et un nom « Les étoiles bleues ».

Lauréat : MVR Oraison (Alpes de Haute-Provence) pour le projet Egalité des chances dans les territoires ruraux

Le club, apporte, grâce au Futsal et aux valeurs défendues par l’association (MVR = Mouvement vers une ruralité sportive), les moyens aux communes de redynamiser leur village à travers une action sociale et solidaire. 5 animateurs bénévoles se déplacent tous les samedis matin sur 3 sites équipés de city stade et font leurs séances avec les jeunes du village.

Lauréat : le Quimper Kerfeunteun FC (Finistère) pour le projet Féminisation et promotion de l’activité sportive

Le club a identifié des résistances à la pratique du football chez les jeunes filles. Avec l’aide d’acteurs spécialisés en éducation et sociologie un plan d’action a été mis en place avec des journées d’animation football, la rencontre avec des sportives d’autres disciplines, la réalisation d'une pièce de théâtre et la rencontre avec une association qui incite les femmes de tous les âges à pratiquer l'activité physique.

Santé et environnement

Le Grand prix est décerné à l'Olympique de Grande Synthe (Hauts de France) pour son Label environnement

Le club, après avoir fait le constat des déchets produits lors des matchs, a créé un label interne avec 3 axes prioritaires : les équipes de l’école de foot utilisent le bus, le vélo ou le covoiturage pour se déplacer, le club a mis dans les stades des fontaines à eau, a distribué à tous ses licenciés une gourde et a constitué un groupe avec les U12-U13 pour trouver des solutions concrètes (lessive bio faite au club pour laver tous les maillots et de poubelles fabriquées à partir de ballons usagés).

Lauréat : l'ASPTT Hyères Football (Var) pour son action en faveur du développement du Handi Walking Foot

Le club a mis en place une pratique accessible aux personnes handicapées de plus de 50 ans avec des éducateurs spécialisés travaillant dans un EPAHD. Certains bénéficiaires participent au walking Foot avec les valides. Plusieurs actions sont menées auprès de l’école de foot, un travail avec la Ligue contre le cancer et un autre projet mené auprès des 10-13 ans se focalise sur la connaissance du milieu marin et du biotope.

Lauréat : le FC Beausoleil (Côte d’Azur) pour la réalisation d'un club house en matériel de récupération

Le club ne disposait d’aucune infrastructure et a donc décidé de réaliser un espace dédié à l'ensemble des membres du club, incluant une salle et une terrasse. La construction est faite uniquement de palettes en bois recyclées. Une grande partie des membres du club s’est portée volontaire pour aider. Un artisan apporte son aide à la réalisation gracieusement et les matériaux sont très peu onéreux.

Lauréat : le Toulouse Métropole FC pour son dispositif de prévention des risques dans la vie du licencié

La situation sanitaire, la consommation par les jeunes de stupéfiants et de produits toxiques et aussi la détresse psychologique ont été à l’origine de l’action. Un éclairage est apporté sur les risques associés à la consommation de produits toxiques et un rappel des règles sanitaires est fait à chaque séance et lors d’entretiens individuels.