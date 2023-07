INFO FRANCE BLEU - FCSM : Romain Peugeot seul aux commandes après le départ de Nenking

A chaque journée ou presque son rebondissement dans cet interminable feuilleton du sauvetage du FCSM. Après l'accord entre Nenking et Romain Peugeot pour le rachat du club , le groupe chinois devait verser 4 millions d'euros pour aider l'arrière petit fils du fondateur du FCSM à racheter le FCSM. Or, le futur actionnaire minoritaire a fait savoir dès jeudi à l'intéressé qu'il ne paierait pas.

Vendu pour 1 euro symbolique

Plutôt que de mettre la main au chéquier, Nenking et Romain Peugeot ont signé ce samedi un accord pour la sortie définitive du groupe chinois du FCSM. Propriétaire depuis 2020 , il a officiellement vendu le club à Romain Peugeot pour un euro symbolique. Après une première tentative de reprise avortée en 2015, il est désormais le nouveau patron du FC Sochaux Montbéliard fondé en 1928 par son arrière grand-père. L’accord passé avec Nenking est suspensif. Cela veut dire que si le club ne passe pas le CNOSF, le groupe chinois serait à nouveau propriétaire du club. Ce serait alors à lui de déposer le bilan dans le cas d'un scénario catastrophe.

Romain Peugeot a un plan B

Le financer de 33 ans ne peut donc plus compter sur la participation financière de Nenking pour le rachat du club. Malgré ce rebondissement de dernière minute et avec beaucoup de prudence, Romain Peugeot et son groupe sont plutôt confiants au moment d’aborder une semaine historique pour le club. Il avait mobilisé autour de lui un réseau d'investisseurs qui lui ont permis de rassembler plus de 8 millions d'euros. Selon les informations de France Bleu Belfort Montbéliard, ce ne sont plus 12 millions mais 9,5 millions d'euros qu'il faut rassembler pour boucher le déficit, éviter le dépôt de bilan et espérer un maintien en Ligue 2. En effet, les dernières ventes de joueurs, Mayenda et N'Dour notamment, ont fait diminuer la note. Romain Peugeot et ses avocats avaient anticipé le fait que Nenking ne paierait pas les 4 millions d'euros. Il a fait appel à de nouveaux investisseurs et d'autres partenaires auraient rajouté de l'argent.

Lundi 14h, l'heure de vérité

Sochaux est pour l'instant rétrogradé administrativement en National. Romain Peugeot va donc se présenter ce lundi 14h devant le CNOSF, Comité National Olympique et Sportif Français, pour présenter son plan de reprise et tenter d'arracher le maintien de "son club" en Ligue 2. Les membres du CNOSF donneront un avis consultatif sur le dossier avant que le Comité Exécutif de la Fédération Française de Football tranche de manière définitive et décide du sort du FCSM, club berceau du foot professionnel en France.