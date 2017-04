INFO FRANCE BLEU - Football : l'Olympique de Marseille attendu au Havre pour les 500 ans

L’Olympique de Marseille pourrait prochainement venir jouer au Havre. Selon nos informations, dans le cadre des 500 ans de la ville, le Havre AC prépare un tournoi des grands ports d'Europe en octobre prochain et les Marseillais sont conviés.

Les joueurs de l'Olympique de Marseille pourraient fouler la pelouse du Stade Océane pour la première fois en octobre prochain. En effet, selon nos informations, le Havre Athlétic Club planche actuellement sur l'organisation d'un tournoi européen des ports, au moment de la clôture des festivités liées aux 500 ans de la ville du Havre (26 mai - 8 octobre). L'événement pourrait ainsi se dérouler à l'occasion de la seconde trêve internationale, la saison prochaine (du 2 au 10 octobre 2017).

Un tournoi à quatre équipes

La mini compétition réunirait quatre équipes, dont le HAC. En plus de l'OM, deux formations étrangères ont été sollicitées : le Southampton FC (ANG) de l'entraîneur Claude Puel, qui évolue en Premier League, avec les joueurs français Sofiane Boufal et Jérémy Pied, mais aussi l'Espanyol de Barcelone (ESP), deuxième club de la ville après le Barça, et qui joue en Liga. Si pour une raison ou une autre, la venue d'une des équipes étrangères était finalement compromise, le Havre AC a aussi pensé aux allemands de Hambourg et aux néerlandais de Rotterdam.

Toujours selon nos informations, la venue des trois équipes serait en bonne voie, et un accord de principe aurait été trouvé avec l'Olympique de Marseille. Reste à régler plusieurs détails, pour la venue des olympiens. En revanche, si la date et la venue des marseillais se confirment, au moins un homme devrait manquer à l'appel : Dimitri Payet, en partie formé au HAC, pourrait en effet être appelé par Didier Deschamps pour les deux matchs (Eliminatoires Coupe du Monde 2018) des Bleus : Bulgarie - France (le samedi 7 octobre 2017) et France - Biélorussie (le mardi 10 octobre).