INFO FRANCE BLEU - Jean Tigana officiellement de retour au Sporting Club de Toulon

Après plusieurs semaines de discussions, Jean Tigana, 65 ans, est arrivé au Sporting Club de Toulon (N2). L'ancien international français (52 sélections) est nommé directeur de tout le sportif du Sporting. Il était présent ce vendredi au siège du club à Bon Rencontre. Il s'est ensuite engouffré dans une voiture pour rejoindre l'entraînement de l'équipe première au Stade Meggiolaro de Toulon.

L'ancien joueur, installé depuis plusieurs années à Cassis, n'a pas souhaité s'exprimer ni être pris en photo. Claude Joye, président du club, précise à France Bleu Provence qu'"aucune conférence de presse n'est prévue pour le moment" pour officialiser l'arrivée de Jean Tigana.

Retour au source

Après avoir joué à l'ASPTT Marseille, au SO Les Caillols et au SO Cassis, Jean Tigana, 65 ans, porte les couleurs du Sporting Club de Toulon entre 1975 et 1978. Le club évolue alors en deuxième division et la carrière du milieu de terrain décolle. Il est ensuite recruté par Lyon, Bordeaux et Marseille où il termine sa carrière de joueur, en 1991.