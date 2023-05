INFO FRANCE BLEU - L'AJ Auxerre pourrait mettre en vente des places pour le match contre le PSG

L'information est à prendre au conditionnel, mais Baptiste Malherbe, le président exécutif de l'AJA, le dit au micro de France Bleu Auxerre : "Il devrait y avoir une vente la semaine prochaine" pour le match tant attendu contre le PSG. Le président indique qu'il passera "sans doute par les abonnés dans un premier temps et s'il reste des places pour des gens qui sont déjà venus voir un match de l'AJA".

ⓘ Publicité

Ce n'est pas une certitude évidemment, mais le club est conscient que la demande est forte, à tel point d'ailleurs que d'ores et déjà, des places sont en vente au marché noir. Difficile de contenter tout le monde dans ce genre de circonstance, mais le club cherche des solutions aujourd'hui à la fois pour ses partenaires, ses abonnés, mais aussi donc pour le grand public, on imagine bien le casse-tête.

"Nous avons un stade qui n'a pas la capacité d'accueillir tous nos supporteurs"

"Le grand public a été déjà très largement servi via la campagne d'abonnements avec 10 000 abonnés, explique Baptiste Malherbe, le président exécutif. C'est très bien, c'est ce qui nous apporte un gros soutien. Derrière, on a défini un certain nombre de publics prioritaires. Il y a des licenciés du club, il y a les salariés du club, quelques partenaires qui ont le droit, dans leur contrat, d'acquérir des places supplémentaires. Il y a la Ligue qui a ce droit, le PSG... On fait les comptes au fil du temps et on verra s'il nous restera des places et à qui on peut les proposer."

Depuis le début de la saison et le retour du club en Ligue 1, il y a eu 10 rencontres à guichets fermés. La réception du PSG sera la 11e, et celle de Lens, la 12en sans peu de doute. Ce qui fait dire au président exécutif de l'AJA que le stade est trop petit et qu'il aurait bien besoin d'un agrandissement. "Malheureusement, aujourd'hui, nous avons un stade qui n'a pas la capacité d'accueillir tous nos supporteurs. C'est plutôt bon signe, un bel engouement. Mais on est limité par notre stade cette saison, malheureusement." Voilà un appel du pied aux différentes collectivités. À bon entendeur, salut !