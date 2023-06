INFO FRANCE BLEU : L'US Concarneau jouera une partie de sa saison à Lorient

C'est un grosse casse-tête logistique qui s'annonce pour l'US Concarneau pour sa première saison en ligue 2 . Privé de stade, le club doit trouver un nouvel écrin pour ses matches à domicile la saison prochaine. Le maire de Lorient Fabrice Loher confirme ce lundi que les discussions sont bien avancées pour accueillir les Thoniers au Moustoir. Mais l'élu a fixé des limites : "Il n'est pas question d'accueillir des matchs au mois d'août, puisque nous sortons du Festival interceltique et qu'il y a un temps nécessaire pour protéger la pelouse et lui permettre de respirer avant d'entamer la saison de Ligue 1", explique l'élu.

Un match sur deux à Lorient

Autre contrainte : les rencontres du samedi après-midi. "Il faut quatre heures pour sécuriser les abords du stade qui se trouve près des halles de Merville, et il est hors de question de toucher au marché principal de la ville", précise Fabrice Loher. L'idée serait donc "d'accompagner nos amis concarnois sur une demi-saison et de partager l'effort de solidarité avec d'autres villes bretonnes". Autrement dit : faire un match sur deux.

Recours à l'intelligence artificielle

"Notre partie du cahier des charges est fixée", se félicite le maire de Lorient. Reste à gérer la partie logistique. Des discussions sont en cours avec la Ligue de football professionnelle. "L'alternance est possible, en alternance évidemment avec le FC Lorient. Il n'est pas question d'avoir deux matches sur un même week-end. Ca complique un peu la donne. Mais il y a des logiciels qui savent faire ça très bien. Donc ils feront tourner les machines et je pense qu'on arrivera à une solution de bon niveau pour tout le monde". Le club doit donner le nom de ses stades résidents à la Ligue au plus tard le 15 juin.