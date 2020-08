INFO FRANCE BLEU : Le RC Lens demande une dérogation pour accueillir jusqu'à 15 000 spectateurs

Le RC Lens demande à pouvoir accueillir jusqu'à 15 791 spectateurs dans l'enceinte du stade Bollaert. Une demande de dérogation a été déposée vendredi 14 août en préfecture. Le club attend une réponse lundi prochain; ses représentants ont rendez-vous à la préfecture. Par ailleurs, les lensois ont réfléchit à un mode de sélection, si nécessaire, des supporters pour pouvoir respecter la jauge maximale imposée.

Une jauge au delà de 5 000 personnes

Actuellement, tout rassemblement de plus de 5 000 personnes est interdit. Cela concerne aussi les stades. C'est pour aller au delà de cette limite que le RC Lens a déposé une demande de dérogation. Le club estime qu'il est possible d'accueillir jusqu'à 15 791 spectateurs tout en respectant le protocole sanitaire qui leur a été communiqué par la Ligue de football professionnel (LFP). "On s'adaptera évidement en fonction de la réponse de la préfecture, et un se prépare à accueillir le nombre de spectateurs que l'on nous autorisera à accueillir" précise Arnaud Pouille, le président du RC Lens.

"Au vu de la situation à l'Olympique de Marseille [qui compte 4 joueurs positifs au Covid-19 dans son effectif, et qui a repoussé son premier match de ligue 1, NDLR], le principal, ça reste bien évidement la sécurité" ajoute le dirigeant lensois.

Les supporters "sélectionnés" pour respecter la jauge

Pour pouvoir respecter la jauge maximale de spectateurs qui sera autorisée, le club a défini un mode de sélection. "Un stade plein, c'est illusoire (...) alors même si c'est un crève-cœur, on va peut-être devoir sélectionner" reconnaît Arnaud Pouille. Le club voudrait récompenser la fidélité, en privilégiant les abonnés de l'année dernière qui se sont à nouveau abonné cette année, soit près de 15 000 personnes.