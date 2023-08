INFO FRANCE BLEU : le recours du FC Sochaux rejeté par le tribunal, Romain Peugeot "jette l'éponge"

C'était l'espoir du FCSM pour se maintenir en Ligue 2. On apprend ce jeudi soir, d'après les informations de France Bleu Belfort Montbéliard, que le recours devant le tribunal administratif de Paris déposé par le club est rejeté. Cela signifie que le club ne pourra pas repasser devant la DNCG, le gendarme financier du football, pour se maintenir en Ligue 2. Ce recours aurait permis de suspendre la décision prise en appel par l'autorité financière de rétrograder le club.

Romain Peugeot annonce ce jeudi soir « qu'il jette l'éponge. » Son projet de rachat du club s'arrête là.

Dans une interview accordée à nos confrères de France 3 Franche-Comté, son avocat avait annoncé qu'il n'envisageait pas de budget de National 1. Cela signifie que le club se dirige vers la National 3 et le dépôt de bilan.

Un recours qui visait la décision de la DNCG

Ce recours devant le tribunal administratif visait la décision de relégation de la DNCG prise à la mi-juillet, et non pas l'avis du comité olympique, selon Me Zoubeidi Defert, avocat qui a défendu le club dans un précédent conflit avec la FFF. Le juge a été saisi pour obtenir une éventuelle suspension de cette décision, s'il estime qu'il existe un doute sérieux sur sa légalité.

Lors du passage en appel devant la DNCG, le 11 juillet dernier, il n'était pas encore question de rachat du club par Romain Peugeot et ses associés. Faute de budget viable, l'actionnaire chinois Nenking et ses représentants ne se sont pas présentés à l'audition.

En cas de rejet par le juge des référés, le seul recours est un pourvoi en Cassation.

Annecy repêché

La Ligue de football professionnel, qui organise le championnat de Ligue 2, annonçait ce soir dans un communiqué qu'elle repêcherait le FC Annecy en ligue 2 , sauf décision contraire du Tribunal administratif en faveur de Sochaux.

