EXCLU - Le SM Caen prolonge de 4 ans l'aventure maillot avec Umbro

Équipementier du Stade Malherbe de Caen depuis juin 2016, Umbro continuera de confectionner les maillots et kits du club normand lors des quatre prochaines saisons. Le club et le groupe Royer, distributeur de la marque anglaise, ont signé un partenariat menant jusqu'à la fin de la saison 2022-2023.

Caen, France

Le premier partenariat avait été noué avec l'ancienne direction malherbiste, et présenté en grandes pompes par Xavier Gravelaine en même temps que le Projet 2020 et le nouveau logo du club, avec la tête de Viking.

Un accord entre deux amis proches puisque l'ancien Directeur général du SMC connaissait personnellement Jacques Royer, le directeur du groupe Royer, distributeur d'Umbro en France. Caen avait alors signé un partenariat de 3 ans avec la marque d'origine anglaise, qui appartient désormais au consortium américain Iconix Brand Group, également détenteur de Lee Cooper ou encore Ecko Unlimited.

Umbro présente le nouveau maillot SM Caen Home 2016/2017 https://t.co/KDt0WcMOLhpic.twitter.com/tUdx5FnPTQ — TontonFoot (@TontonFoot) July 13, 2016

Pour justifier le choix de cet équipementier, Xavier Gravelaine avançait à l'époque la possibilité de "créer véritablement le design du maillot", ce qui n'était pas le cas avec Nike, précédent fournisseur, qui "imposait ses choix". "On va revenir à ce que tout ce que tout le monde attendait, (les bandes horizontales rouges et bleues, ndlr), on a la chance d'avoir un équipementier qui nous écoute. Chaque année, on aura une confection par nous-même." expliquait-il lors de la présentation.

Direction différente, équipementier identique

Arrivés aux manettes du SM Caen à l'intersaison dernière, Gilles Sergent et son équipe ont donc choisi de poursuivre l'aventure avec Umbro. La marque anglaise équipera les joueurs malherbistes pour les quatre prochaines saisons. Avec sept exercices au total, Umbro deviendra l'équipementier le plus fidèle au Stade Malherbe depuis Puma, resté 11 ans entre 1984 et 1995.

L'accord ayant mis du temps à se concrétiser, les maillots pour la saison prochaine, 2019-2020 ne seront sans doute pas dévoilés avant l'été. Il est en tout cas peu probable qu'ils soient révélés au public comme l'an passé après le dernier match de la saison à d'Ornano, lors de la 38ème journée de Ligue 1. D'autant plus qu'il y a des risques que la réception de Bordeaux ne soit pas le dernier match de la saison cette année...