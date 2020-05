INFO FRANCE BLEU - Leipzig premier club sur le défenseur de l'ASSE Wesley Fofana

Si le mercato n'a pas encore débuté, la chasse elle est ouverte. L'AS Saint-Etienne a déjà bouclé certains dossiers avec le transfert définitif de Timothée Kolodziejczak ou l'arrivée de Jean-Philippe Krasso. Mais elle va surtout devoir se défendre si elle veut garder ses meilleurs joueurs. Car Claude Puel espère construire autour de Denis Bouanga et Wesley Fofana.

Lors du mercato d'hiver pour Denis Bouanga, plus récemment pour Wesley Fofana au micro de France Bleu Saint-Etienne Loire, les deux ont dit vouloir rester dans le Forez. Wesley Fofana (19 ans) pour continuer d'y progresser. C'est pourquoi la piste d'une vente et d'un prêt d'un an à l'ASSE comme pour William Saliba vendu à Arsenal en Angleterre est évoquée. Mais dans l'entourage du joueur on précise qu'il n'y a pas de contact pour le moment.

Une première offre du club allemand de Leipzig

Dans ce dossier, la première offre viendrait en fait de Leipzig. Le club allemand s'apprêterait à faire une offre de près de 30 millions d'euros pour le défenseur de l'AS Saint-Etienne.

En tout cas, le dilemme pour les dirigeants est grand. Conserver ses meilleurs éléments ou alléger le poids d'une dette grandissante depuis l'arrêt du championnat. La valeur de Denis Bouanga était estimée entre 8 et 10 millions d'euros avant la crise, celle de Wesley Fofana de 5 à 6 millions. Mais sans savoir, aujourd'hui, avec quels moyens les clubs pourront faire leur marché et surtout quand le mercato aura lieu. C'est à l'UEFA l'union des associations européennes de football d'en décider sachant que beaucoup de championnats reprennent.