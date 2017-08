INFO FRANCE BLEU - Les légendes du FC Barcelone, de l'OM et de Liverpool bientôt au Stade Océane ?

Le Havre AC organisera un tournoi des ports, à l'automne prochain. Et le club voit grand. Plutôt que des équipes actuelles, comme prévu initialement, le club pourrait finalement attirer trois clubs mythiques et leurs anciens joueurs légendaires.

Comme révélé en avril dernier par France Bleu Normandie, le Havre AC planche actuellement sur l'organisation d'un fabuleux tournoi des ports, au Stade Océane. Jusqu'à il y a peu, le club souhaitait attirer plusieurs de ses homologues européens et leur équipe actuelle. Il avait alors songé à l'OM, l'Espanyol de Barcelone et Southampton, notamment. Seulement, l'affaire semble compliquée, à un moment où la saison bat son plein. Selon nos informations, le HAC aurait ainsi changé son fusil d'épaule et imaginé un nouveau projet, unique et tout aussi exceptionnel.

En effet, les dirigeants normands auraient finalement décidé d'inviter les "équipes légende" de gros clubs européens constituées de joueurs mythiques, qui ont marqué le football mondial. Les trois clubs ciblés : le FC Barcelone, l'Olympique de Marseille et Liverpool. Les deux premiers, au moins, auraient d'ailleurs donné leur accord, et le projet serait bien avancé. Une date serait même arrêtée : le 1er novembre 2017. Avec la possible venue de Rivaldo, Ronaldinho, Manuel Amoros ou encore Michael Owen, le Stade Océane serait assuré de faire le plein. Indispensable pour le finances du HAC, qui rémunère et prend en charge les équipes invitées.

L'OM Star Club (Association des anciens joueurs professionnels de l'Olympique de Marseille) est composé de Manuel Amoros, Marcel Desailly, Sabri Lamouchi, Basile Boli ou encore Jean-Pierre Papin. L'équipe des légendes du FC Barcelone a récemment affronté celle de Manchester United, et comptait dans ses rangs Edgar Davids, Gaizka Mendieta, Ludovic Giuly, Edmilson, Ronaldinho et Rivaldo.