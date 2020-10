Info France Bleu : les Chamois Niortais vont déposer mercredi un projet à la DTN pour leur centre de formation

Mis sous pression par la Fédération Française de Football, les Chamois Niortais devaient déposer un projet avant le 31 Décembre 2020 pour la restructuration de leur centre de formation. S'ils n'étaient pas dans les clous, ils auraient été lourdement sanctionnés par la FFF. Toutes les informations sur les potentielles sanctions sont à lire dans notre article du 8 Septembre, à lire ci-dessous.

Un projet va être déposé ce mercredi

Mikaël Hanouna, le directeur sportif des Chamois Niortais, l'a annoncé au micro du 100% Chamois de ce lundi 19 Octobre. Un projet a été terminé et les dirigeants ont une réunion ce mercredi 21 Octobre avec la Direction Technique Nationale, qui va venir à Niort.

Ça avance très bien. Ça avance comme nous le voulons. La réunion avec la DTN sera importante et on espère qu'ils vont valider notre projet. Nous travaillons de concert avec la ville et la communauté de communes qui sont très positifs. Mikaël Hanouna au micro du 100% Chamois

Mercredi peut être un jour charnière pour les Chamois Niortais. Si Mikaël Hanouna rappelle qu'il y aura encore du travail avant de mettre tout en place, il est certain que la validation du projet serait un cap important. Et rassurerait la mairie, l'agglomération niortaise ainsi que les supporters.

Par ailleurs, la direction sportive des Chamois soutient que le projet du Grand Stade n'est pas mis de côté. "Nous travaillons main dans la main pour que ce projet aboutisse au plus vite. Toutes les parties ont une grande envie de voir ce Grand Stade. Recevoir nos partenaires, nos supporters dans de bonnes conditions, c'est le but ultime. On ne pourra pas grandement progresser en tant que club sans ce nouveau stade."