Info france Bleu - Ligue 2 : Ghislain Gimbert s'engage avec l'AC Ajaccio

En fin de contrat avec le HAC, Ghislain Gimbert rejoint l'AC Ajaccio, en Ligue 2. L'attaquant s'est engagé pour deux saisons, plus une en option.

Très convoité depuis l'ouverture du mercato, Ghislain Gimbert avait été approché par Brest, Tours ou encore par le Sparta Rotterdam aux Pays-Bas. Le co-meilleur buteur du HAC, la saison passée (8 buts en L2), va finalement découvrir la Corse avec l'AC Ajaccio. Après deux saison chez les Ciel et Marine (16 buts en L2), Ghislain Gimbert a été convaincu par le projet du club corse et par le discours de son nouvel entraîneur Olivier Pantaloni. Il rejoint les acéistes, huitième club de sa carrière, pour deux saisons, plus une en option.