Info France Bleu : Johann Louvel, directeur du centre de formation du Havre AC, quitte le club

Le HAC perd le directeur de son centre de formation. Après 20 ans au club, Johann Louvel vient d'officialiser son départ, écoeuré par la gestion de son cas depuis plusieurs semaines, selon nos informations.

Le torchon brûlait depuis plusieurs semaines entre Johann Louvel et la direction du HAC. Depuis la mi-avril, en fait. A l'époque, le HAC publie un communiqué et annonce son intention de recruter un nouveau directeur pour la Cavée Verte, un homme au profil "international", capable de travailler sur les Etats-Unis. Johann Louvel, dont le contrat arrive à expiration au mois de juin, se voit alors proposer de prendre en charge une équipe de jeunes (U19). Seulement, les dirigeants havrais peinent à trouver leur fameux "super directeur" et reviennent alors vers Johann Louvel à la fin du mois de mai, pour lui demander de faire l'intérim, jusqu'à ce que débarque la "perle rare".

Bertrand Queneutte : "Johann Louvel a rejeté la proposition du club. Ils 'en va."

Problème, fragilisé et blessé par les annonces du club, Johann Louvel n'a pas l'intention de jouer les "roues de secours". Il vient donc de rejeter la nouvelle proposition de ses dirigeants et a choisi de faire ses cartons. On peut se demander si l'annonce du club n'était pas prématurée et maladroite, en avril dernier. Toujours est-il que le HAC se retrouve avec une chaise vide et va devoir vite trouver un nouveau patron pour la formation.

Selon nos informations, le HAC pourrait placer provisoirement Mickaël Le Baillif (entraîneur des U17) à la direction du centre de formation.