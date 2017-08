INFO FRANCE BLEU | Nicolas Sarkozy sera présent à l'inauguration du centre Raymond Kopa à Reims

L'ancien président de la République a répondu favorablement à l'invitation du Stade de Reims. Il sera à l'inauguration du centre de vie de Blériot le mardi 29 août prochain. Il avait remis la Légion d'Honneur à l'ancienne gloire rémoise le 17 mars 2008

Alors que le Stade de Reims est en pleine préparation de l'inauguration du centre de vie du club à Blériot, qui sera baptisé Centre Raymond Kopa le mardi 29 août prochain à 16 heures, les nombreux invités commencent à s'annoncer. Le club rémois a ainsi reçu la confirmation officielle de la présence de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Ce dernier a été invité à Reims car il avait remis à Raymond Kopa la Légion d'honneur, au titre d'officier, alors qu'il était président élu . C'était le 17 mars 2008, ce jour-là, Raymond Kopa avait été promu officier en compagnie de l'ancien rugbyman, Pierre Albaladejo. C'est le président rémois, Jean-Pierre Caillot, présent à l'Elysée lors de cette cérémonie, qui a souhaité que Nicolas Sarkozy fassent partie des invités officiels.

Les anciens ballons d'or français invités

D'autres prestigieux invités sont annoncés ou ont été invités pour cette cérémonie qui se fera en présence de la veuve de Raymond Kopa et de sa famille. Ainsi, tous les anciens ballons d'or français ont été conviés. Jean-Pierre Papin (Ballon d'or 1991) devrait être présent. Zinedine Zidane (Ballon d'Or 1998) pourrait lui accompagner la délégation du Real Madrid dans laquelle on espère le président Florentino Perez et le directeur sportif, Emilio Butragueno. Quant à Michel Platini (Ballons d'Or 1983, 1984, 1985), il a réservé sa réponse. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a également été convié.

Le président du Stade de Reims Jean-Pierre Caillot aux côtés de Nicolas Sarkozy lors d'un match PSG - Reims au Parc des Princes. © Getty - Getty Image

D'autres personnalités ont confirmé leur présence. De nombreux présidents de clubs de Ligue 1 et Ligue 2, la présidente de la Ligue de Football Professionnel, Nathalie Boy de la Tour, le Directeur Technique National de la FFF et ancien entraîneur du Stade de Reims, Hubert Fournier. De nombreux anciens joueurs comme Cédric Fauré, Dominique Colonna ou encore Lucien Muller seront là. Au cours de cette cérémonie, le centre de vie sera rebaptisé sur les différents murs. Une plaque sera également dévoilée.