INFO France Bleu Provence - Zidane accepte de prendre des responsabilités à l'OM en cas de vente du club

Zinédine Zidane sur le banc de l'OM. Les supporters olympiens ont en longtemps rêvé, sans jamais trop l'imaginer. Aujourd'hui, même si c'est loin d'être fait, cela relève de l'envisageable.

Car l'enfant de la Castellane a donné son accord à l'Arabie Saoudite, il y a quelques semaines pour, en cas de rachat de l'OM par ce pays, en devenir le manager général, selon les informations recueillies par France Bleu Provence.

Reste un obstacle, de taille : que Frank McCourt accepte de vendre le club phocéen, qu'il a acheté il y a sept ans. Et l'homme d'affaires américain a toujours répété, ces dernières années, face aux rumeurs, que "l'OM n'était pas à vendre".

Zidane dit oui, car le projet est très ambitieux

Mais là, l'Arabie Saoudite, lancée dans un immense projet d'investissements dans le football, aurait ciblé l'OM, pour en faire le Newcastle de la France, après avoir racheté le club du nord de l'Angleterre il y a deux ans, l'emmenant déjà en phase de groupe de Ligue des Champions.

Et si Zidane dit oui à l'OM, c'est seulement car le projet est très ambitieux. C'est-à-dire avec un budget qui permettrait de rivaliser avec les plus grands clubs d'Europe. Ce que lui ont garanti les dirigeants saoudiens avec qui il discute en personne.

Autre condition sine qua non pour Zizou : s'occuper du recrutement. Là aussi, il a l'assurance de l'Arabie Saoudite, qui valide sa demande d'une enveloppe de 300 millions d'euros pour recruter.

Trois clubs ne le laissent pas indifférents : le Real Madrid, la Juventus et l'OM...

L'été dernier, le natif de Marseille a même refusé le poste de sélectionneur de l'équipe nationale saoudienne. Comme il avait refusé la sélection brésilienne quelques mois plus tôt.

Car Zidane ne veut qu'une chose : l'équipe de France. Ce qui sera possible après le mandat de Didier Deschamps, encore sous contrat pendant deux ans et demi avec la Fédération Française de Football. Entre-temps, l'ancien meneur de jeu des Bleus, le sait, il doit entraîner et il veut reprendre un club. Mais pas n'importe lequel. Trois clubs ne le laissent pas indifférent : le Real Madrid, la Juventus et l'OM...

Il existe une possibilité de le voir retourner au Réal Madrid, même si Xabi Alonso tient la corde pour succéder à Carlo Ancelloti à la fin de la saison. Difficile, aujourd'hui, de le voir atterrir à la Juventus, où il a joué, mais n'a jamais été l'entraîneur. Et il y a donc la piste olympienne. Tout est en place pour que Zizou, originaire du quartier de la Castellane, débarque à Marseille. Reste une étape, primordiale, et loin d'être actée : que l'OM soit vendu.