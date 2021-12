Roland Romeyer "espère" un nouveau coach pour l'ASSE "avant la fin de la semaine"

Julien Sablé sera-t-il sur le banc samedi 11 décembre, pour le déplacement de Saint-Étienne à Reims ? Rien n'est moins sûr pour le coach stéphanois par intérim. Ce mardi, le coprésident de l'ASSE, Roland Romeyer "espère" que le remplaçant de Claude Puel "pourra venir à la fin de la semaine pour le déplacement à Reims."

Soucasse, Perrin et Rustem chargés de trouver le prochain coach

Mais il laisse la responsabilité du choix à Jean-François Soucasse, président exécutif, à Loïc Perrin, l'ancien capitaine des Verts tout juste nommé coordinateur sportif et à Samuel Rustem, Stadium manager. "Tous les trois, ils ont la responsabilité de choisir le coach", explique Roland Romeyer. Le nom du futur entraîneur des Stéphanois n'est pas encore connu.

Romeyer "fier" de son bilan

En marge de l'opération Don du Sang le 7 décembre au stade Geoffroy Guichard, Roland Romeyer a aussi tenu à se défendre, alors que sportivement le club stagne à la dernière place de la Ligue 1. "Je vis mal la situation du club parce qu'on sait l'importance qu'a l'ASSE ici à Saint-Étienne. Quand il n'y a pas des résultats, les gens sont malheureux, comme moi. _Je suis malheureux et les nuits sont difficiles._"

"S'il y a quelqu'un ici à Saint-Étienne qui a fait plus que moi depuis le départ de Roger Rocher, qu'il vienne me le dire en face parce que je ne comprends pas les réactions de quelques abrutis."

Dans le Chaudron, pour la réception de Rennes, où les Bretons ont corrigé les Verts 5-0, on entendait résonner "Direction démission!". Un slogan qui hérisse le propriétaire du club. "Tous les matins, je me rase et je me regarde devant le miroir. Et s'il y a quelqu'un ici à Saint-Étienne qui a fait plus que moi depuis le départ de Roger Rocher, qu'il vienne me le dire en face et s'explique parce que je ne comprends pas les réactions de quelques abrutis."

"Quand je vois mes treize ans de présidence, je suis fier de ce qu'on a fait" conclut Roland Romeyer.