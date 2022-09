INFO FRANCE BLEU : trois joueurs Rennais pré-convoqués pour le prochain rassemblement des Bleus

Selon nos informations, Steve Mandanda, Martin Terrier et Benjamin Bourigeaud serait pré-convoqués pour le prochain rassemblement de l'Equipe de France de football en vue de la Coupe du Monde de football. La liste de Didier Deschamps doit être annoncé ce jeudi 15 septembre 2022.

Selon nos informations, trois joueurs du Stade Rennais seraient pré-convoqués pour le prochain rassemblement de l'Equipe de France de football qui aura lieu du lundi 19 au mardi 27 septembre 2022. Il s'agit du gardien Steve Mandanda, du milieu de terrain Benjamin Bourigeaud et de l'attaquant Martin Terrier. La liste du sélectionneur Didier Deschamps doit être annoncée ce jeudi 15 septembre 2022.

En cas de sélection en Equipe de France, Steve Mandanda va retrouver Clairefontaine après plus d'un an d'absence. La dernière fois que le portier Rouge et Noir a été appelé par le sélectionneur c'était pour l'Euro 2021. Steve Mandanda cumule à 36 ans, 34 sélections en Bleus.

Pour Martin Terrier et Benjamin Bourigeaud ce serait une première en Equipe de France. Le premier a longtemps joué chez les Espoirs (13 sélections et 7 buts) sans jamais parvenir à s'imposer en équipe fanion. Le second n'a connu que deux sélections chez les -20 ans.