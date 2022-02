INFOGRAPHIE - Ces nombreuses blessures qui handicapent le Stade de Reims

Après tout le Stade de Reims n'est pas le seul club à souffrir des blessures cette saison. Ce week-end, le Racing Club de Lens devra déplorer les absences de Jonathan Gradit et Wesley Saïd, tout deux souffrant d'un problème musculaire, respectivement au mollet gauche et à l'ischio-jambier. Le FC Nantes qui reçoit le Stade de Reims dimanche ne pourra pas compter sur Samuel Moutoussamy qui a une lésion à l'ischio-jambier. Et il y a tant d'autres exemples. Mais le Stade de Reims donne l'impression depuis le début de la saison de collectionner les pépins de santé de ses joueurs, et cela est un vrai sujet en interne.

Depuis le début de la saison, le club rémois déplore 26 blessures ou rechutes sur une même blessure (voir tableau en bas de l'article) ayant comme conséquences pour le joueur d'être indisponible pour un ou plusieurs matches. Des blessures pour la plupart musculaires et pour une grande majorité à la cuisse, que ce soit une pathologie au niveau de l'ischio-jambier ou des quadriceps. Face à Bordeaux dimanche dernier, trois joueurs (El Bilal Touré, Moreto Cassama et Thomas Foket) ont du sortir sur blessure sur la seule première mi-temps. Sans entrer dans les détails, une blessure musculaire à la cuisse, selon sa typologie (claquage, élongation, déchirure) éloigne un joueur des terrains pendant un minimum de 3 semaines, mais c'est souvent beaucoup plus long. Avec aussi des risques de rechute : Thomas Foket face à Bordeaux dimanche et Marshall Munetsi face à Lyon le 1er décembre se sont blessés à nouveau au même endroit.

. © Radio France - Alexandre AUDABRAM

Alors pourquoi le Stade de Reims déplore autant de blessés cette saison. C'est une question à laquelle il est difficile de répondre de manière claire et surtout concrète. Le staff technique et l'équipe médicale sont évidemment concernés et cherchent des explications. "C'est un sujet au Stade de Reims mais c'est un sujet aussi dans les autres clubs de Ligue 1" explique le directeur général du Stade de Reims, Mathieu Lacour. "On a tous une même problématique sur laquelle on travaille dans les clubs qui est le retour à la compétition d'un joueur, après un Covid même asymptomatique. Si on a bien mesuré sur les effets du Covid sur le cardiaque, on n'a pas encore tout mesuré sur le musculaire. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet ? On ne le sait pas encore mais on a eu beaucoup de cas Covid au Stade de Reims." Le retour des joueurs de la Coupe d'Afrique des Nations dans les clubs est aussi une cause surveillée de près, avec notamment des chocs thermiques importants. Sans affirmer un lien de cause à effet évident, El Bilal Touré et Moreto Cassama, qui se sont blessés face à Bordeaux dimanche dernier, étaient au Cameroun quelques jours plus tôt. "On a analysé toutes ces blessures mais on ne peut pas tout contrôler" estime l'entraîneur rémois Oscar Garcia. "Les blessures musculaires comme les ischios par exemple sont fréquentes chez les footballeurs parfois en raison de la fatigue ou parfois le mental, s'il y a des problèmes personnels par exemple. Ce sont des choses qui font que tu te blesses, mais il n'y a pas une seule raison pour toutes les blessures."

Le Stade de Reims travaille donc pour trouver des explications et mieux les anticiper. "Toutes ces réflexions, les analyses sont pilotées par la cellule performance et le médecin mais aussi il y a des échanges avec les autres clubs qui ne sont pas en concurrence sur ce point." ajoute Mathieu Lacour. "A notre niveau, je ne dirai pas qu'il y a une remise en question mais on cherche à travers le travail de notre cellule performance, en analysant les GPS des joueurs pour quantifier la charge de travail, mais aussi sur le ressenti des joueurs. Chaque matin, le joueur donne une note sur son ressenti avant et après la séance d'entraînement pour estimer son niveau de fatigue. Ce sont des choses que l'on a appréhendé depuis plusieurs années mais on doit les pousser plus loin car quand on a autant de blessés, on ne peut pas s'en satisfaire. "

En attendant, le Stade de Reims devra à nouveau déplorer 7 joueurs absents pour le déplacement à Nantes ce dimanche : Andreaw Gravillon, Thomas Foket, Moreto Cassama, Valon Berisha, El Bilal Touré, Jens Cajuste et Moussa Doumbia. Avec toutefois une petite éclaircie : Arber Zeneli, qui a subit une grave blessure au genou en juillet dernier, a repris l'entraînement collectif et même s'il ne devrait pas être tout à fait prêt pour le déplacement à Nantes dimanche, il n'est pas loin d'être à nouveau disponible pour venir regarnir les rangs rémois.