INFOGRAPHIE - Mercato : les arrivées et les départs en Ligue 1

Après Keylor Navas, le gros coup Mauro Icardi.Le PSG a enflammé les dernières heures du marché des transferts, qui s'est clôturé lundi à minuit, tout comme Rennes qui a lâché plus de 20 millions d'euros pour sa recrue Raphinha.

PSG : Navas et Icardi arrivent, Aréola et Jesé s'en vont

Le PSG - décimé en attaque pour les trois premiers matches de Ligue des Champions avec les blessures de Kylian Mbappé et Cavani et la suspension de Neymar qui est finalement resté - tient une recrue offensive de poids : l'attaquant argentin Mauro Icardi a rejoint le PSG dans le cadre d'un prêt d'un an "assorti d'une option d'achat", estimée à 70 millions par des médias français et italiens. L'ancien capitaine intériste, 26 ans, espère relancer une carrière prolifique (plus de 120 buts en à peine plus de 220 matches avec le maillot nerazzurro), mais parasitée par les affaires extra-sportives.

Plus tôt dans l'après-midi, le club parisien a officialisé la signature pour quatre ans du gardien Keylor Navas en provenance du Real Madrid, et le départ en prêt sans option d'achat d'Alphonse Areola pour le club merengue. Le Costaricien, 32 ans, devient le gardien n°1, secondé par l'Espagnol Sergio Rico, arrivé officiellement hier à Paris en provenance de Séville.

L'indésirable Jesé a été prêté au Sporting Portugal.

Marseille : Benedetto arrive, Gustavo s'en va, Rongier reste à quai

A Marseille, le milieu brésilien Luiz Gustavo a officiellement rejoint le club stambouliote de Fenerbahçe. Après le départ de Mitroglou, l'OM a tenté le pari Benedetto à la pointe de l’attaque.

L'OM, qui visait le Nantais Valentin Rongier, n'a finalement pas réussi à boucler l'opération, selon plusieurs médias. Il pourrait être recruté comme joker de l'OM d'ici décembre (chaque club de L1 a droit à un joker enter septembre et décembre).

Lyon : sans Fekir et Ndombélé mais avec Thiago Mendes ou de Jeff Reine-Adélaïde

Beaucoup de mouvements à Lyon également, avec le départ des frères Fekir vers le Betis Séville, celui de Tanguy Ndombélé et celui de Ferland Mendy.

Mais les Gones se sont renforcés avec l'arrivée de Thiago Mendes ou de Jeff Reine-Adélaïde.

Monaco : des recrues à foison, Falcao parti

Monaco, autre candidat au podium, perd de son côté Falcao, qui a rejoint Galatasaray. Benjamin Lecomte aquitté Montpellier pour Monaco. A noter également les arrivées sur le rocher de Wissam Ben Yedder et d'Islam Slimani.

D'autres clubs ont signé un bon mercato, comme le LOSC qui même s'il a perdu Nicolas Pépé, a enregistré les arrivées du Nigérian Victor Osimhen et du Portugais Renato Sanchez.

Nice a bouclé son recrutement avec la pépite algérienne Hichem Boudaoui (19 ans).

Rennes a réussi à attirer dans ses filets Jonas Martin, en provenance de Strasbourg, et surtout Raphinha, du Sporting Portugal, contre un chèque de 21 millions d'euros.

L'international français Laurent Koscielny a lui rejoint Bordeaux.

Par ailleurs le gardien Alban Lafont a rejoint Nantes.

Le mercato de votre club

.