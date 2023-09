Insolite : en Coupe de France, une séance de tirs au but jusqu'au bout de la nuit en Alsace

C'était d'abord un match tout à fait normal du troisième tour de la Coupe de France de football, comme il y a en a eu une cinquantaine ce week-end en Alsace. Mais le dénouement de cet affrontement entre le FC Wingersheim (District 1) et l'AS Ohlungen (Régional 2) restera longtemps dans les mémoires des différents acteurs.

Les deux équipes n'ayant pu se départager après 90 minutes (1-1) et comme il n'y a plus de prolongations désormais en Coupe de France, il a fallu une séance de tirs au but pour désigner le qualifié. C'est là que tout a basculé dans l'irrationnel. Wingersheim s'est imposé au bout du bout du suspense, 17 tirs au but à 16.

Chaque équipe a cru gagner

"C'était vraiment interminable, sourit l'entraîneur de Wingersheim Christophe Cornoueil. Quasiment tous les joueurs ont tiré deux fois. À partir d'un moment, on se disait, mais quand est-ce que ça va s'arrêter ? Au début, il y avait beaucoup de tension. Puis ça a duré tellement longtemps qu'on se relâchait au niveau de la concentration. C'était folklo. C'était une atmosphère irrationnelle".

Au courant de cette séance, chaque équipe a cru l'emporter une fois, d'abord Wingersheim, puis Ohlungen. Mais à chaque fois, l'arbitre a fait retirer un penalty, car il a estimé que le gardien de chaque formation n'était pas resté sur la ligne de but, comme le stipule le règlement.

"On a bien cru qu'on avait gagné, soupire la présidente de l'AS Ohlungen, Muriel Acker. Nos spectateurs qui étaient près du but, nous ont dit que notre gardien était resté sur la ligne. Bon, c'est comme ça. C'est sûr, le moral des troupes était atteint à la fin, d'autant que la saison passée, on avait le sixième tour de la Coupe et on avait joué Nancy".

À Wingersheim au contraire, c'était l'euphorie après avoir remporté cette incroyable séance de tirs au but, qui a duré plus longtemps qu'une mi-temps de football. "Que d'émotions, c'est pour ça qu'on s'investit dans un club de foot, raconte le président de Wingersheim, Martial Hertzog. On pensait avoir gagné une première fois, tout le monde avait couru sur le gardien, puis on avait dû revenir sur le banc. C'était épique."

Une qualification dignement fêtée à Wingersheim

Les joueurs de Wingersheim ont bien fêté leur qualification samedi soir en boîte de nuit. Et dimanche, dans le village, cette séance interminable de tirs au but était dans toute les conversations. "On a organisé la marche gourmande hier (dimanche). Tous les bénévoles du club avaient la banane, se réjouit Martial Hertzog. Et le soir, on a fait des tartes flambées, et tout le village ne parlait que de ce match".

Au tour précédent, Wingersheim s'était déjà miraculeusement qualifié à Weinbourg en égalisant dans les arrêts de jeu et en se qualifiant déjà aux tirs au but.