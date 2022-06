Insolite : Florentin Pogba (FCSM) annoncé à la Juventus Turin ?

"La Juve veut Pogba", le titre en une du quotidien sportif italien La Gazzetta dello Sport est très clair. Au-dessus, une photo de Florentin Pogba, le défenseur du FC Sochaux-Montbéliard, avec cette légende "le stratège des Bianconere', le surnom de l'équipe turinoise.

De quoi faire sourire du côté du FC Sochaux-Montbéliard, où l'on imagine assez mal le défenseur rejoindre l'Italie : "Qu'est-ce qu'il fait là notre Flo ?" répond ce jeudi 2 juin sur Twitter l'équipe sochalienne.

Les supporters Jaunes et Bleus, eux aussi s'en amusent : "Pour son beau but contre Bastia" réagit l'un d'eux, plein de malice. D'autres y voient un profit potentiel : "On le vend le prix de son frère sans problème".

Il s'agit bien sûr d'une erreur du journal transalpin, qui aurait dû mettre Paul Pogba en photo. Le milieu international français, frère de Florentin, vient en effet de quitter son club de Manchester United, en Angleterre.