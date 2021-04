INSOLITE | L'alerte Ahuillé FC préfère "le championnat des buvettes" plutôt que la Super League

Alors que l'annonce d'une Super League regroupant 12 des plus grands clubs européens a provoqué une déflagration dans le monde du football, le club mayennais d'Ahuillé indique sur les réseaux sociaux, et avec humour, qu'il ne fera pas partie de ce nouveau projet.

"L’Alerte Ahuillé FC ne fera pas partie du nouveau projet de la Super League européenne, elle souhaite rester concentrer sur le championnat de 1ère division départementale ainsi que le championnat des buvettes". C'est non sans humour que le club mayennais s'est saisi de l'actualité football sur son compte Twitter.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Le projet de Super League annoncé ce week-end fait beaucoup moins rire en revanche les instances du football mondial telles que la FIFA et l'UEFA. Douze grands clubs anglais, espagnols et italiens (dont les plus prestigieux comme le FC Barcelone, le Real Madrid et Manchester United) ont annoncé la création d'une Super League privée et quasiment fermée, concurrente de la Ligue des champions.

Une annonce dont le timing était très calculé puisque l'UEFA, organisatrice de la Ligue des Champions, doit annoncer dans la journée une réforme de la compétition à laquelle participeraient 36 clubs et non plus 32, à partir de 2024.