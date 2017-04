INSOLITE - A la veille d'Avranches-PSG, l'entraîneur et le maire d'Avranches rallient Caen à vélo !

Ils ont tenu leur pari ! L'entraîneur Damien Ott et le maire d'Avranches ont fait les 107 kilomètres qui séparent Avranches et Caen en un peu moins de 4 heures. De leur côté, les joueurs du Sud-Manche ont pris leurs marques au stade d'Ornano.

C'est ce qu'on appelle de la superstition. Avant chaque match de coupe de France, l'entraîneur de l'US Avranches a l'habitude de faire le trajet de chez lui au stade Fenouillère à vélo. Contre Fleury, contre Strasbourg, ça allait, c'était à Avranches. Mais cette fois, la rencontre se déroule à Caen, au stade d'Ornano, soit à un peu plus de 100 kilomètres de la cité du Sud-Manche. Mais impossible n'est pas Ott !

Une étape vallonnée avant le col hors catégorie

Ce mardi matin, vers 11h15, l'entraîneur avranchinais et le maire d'Avranches ont enfourché leur vélo de course. Au programme : 107 kilomètres à travers le Sud-Manche, le bocage virois et la plaine de Caen. "ça s'est très bien passé, on a quand même essuyé quelques averses. Le choix du parcours était quand même vallonné. Mais c'était super sympa. En 4 heures. On s'est bien aéré", explique Damien Ott. "On est passé par des endroits où il n'y avait pas un chat. C'était assez surréaliste de se dire qu'à la même heure, il y aurait la foule", complète le maire d'Avranches David Nicolas.

Le PSG, c'est l'Alpe d'Huez. On est au pied du col, avec Froome. Il y a 21 lacets. ça risque d'être tortueux. Quand le PSG va décider d'accélérer, on ne pourra pas suivre. Mais bon, sur un malentendu... On essayera de rester dans la roue.

Il est 15h10. Le duo "normand" arrive aux abord du stade d'Ornano. 3h55 de vélo pour décompresser avant le grand rendez-vous. "Le PSG, c'est l'Alpe d'Huez. On est au pied du col, avec Froome. Il y a 21 lacets. ça risque d'être tortueux. Quand le PSG va décider d'accélérer, on ne pourra pas suivre. Mais bon, sur un malentendu... On essayera de rester dans la roue", ajoute l'entraîneur manchois.

Reportage à l'arrivée de Damien Ott et David Nicolas à Caen Partager le son sur : Copier

"L'odeur" de d'Ornano

Une demi-heure plus tard, place au bus des joueurs. Totale décontraction pour les Avranchinais qui découvrent le stade d'Ornano. Un petit tour par les vestiaires. L'occasion d'une séquence nostalgie pour l'entraîneur adjoint Christophe Duboscq, ancien Malherbiste dans les années 90. C'est bien de revenir ici. ça a un peu changé mais il y a une odeur", confie-t-il. Sur le bord de la pelouse, le défenseur Jonathan Clauss et le milieu Sylvestre Guyonnet sont comme des gamins. "C'est fou ! Déjà là, c'est impressionnant. mais rempli : ça va être exceptionnel", lance le premier. "C'est le stade où j'allais quand j'étais petit comme spectateur", ajoute le second. Mais une chose est sûre : face aux cadors parisiens, il ne faudra pas être spectateur !

Les Avranchinais découvrent le stade d'Ornano Partager le son sur : Copier

Avranches-PSG, quart de finale de la Coupe de France, au stade Michel d'Ornano de Caen. Rencontre à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Normandie et France Bleu Cotentin. Avant-match dès 20 heures. Coup d'envoi à 21h05.