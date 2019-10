Insolite : le Stade Malherbe Caen teste le passage d'un avion au stade d'Ornano

Caen, France

Cette semaine Paul est venu faire des tests de vols avec un avion radiocommandé dans l'enceinte du Stade d'Ornano. Il s'agit de tenir le pari qu'il a lancé avec son frère jumeau, Grégoire, sur twitter : faire atterrir un avion sur la pelouse du SM Caen si le club dépassait les 7000 abonnés en Ligue 2.

Le club de football normand a donc pris au mot ces deux supporters qui font vivre le compte Flightcaenmunity.

"C'est vrai qu'on est un peu ennuyé mais bon, rigole Paul. On est des hommes de défis alors avec le Stade Malherbe on a eu l'accord de faire un truc ensemble pour les supporters."

On attend les autorisations officielles pour être bien carré par rapport à la proximité de la ville, des aéroports etc.

Le coffre de la voiture de Paul sur le parking du Stade d'Ornano cache le drôle d'engin.

"Alors c'est un tout petit avion, un A380 de chez Air France qu'on a trouvé à l'aéroport Charles De Gaulle de Paris plaisante Paul avant de reprendre plus sérieusement. C'est un modèle réduit d'un mètre quarante d'envergure. C'est assez petit mais on va le voir depuis le Stade, c'est sûr."

L'idée est de faire voler le fameux appareil le soir du match contre Valenciennes le 18 octobre prochain si d'ici là le SM Caen et les deux frères obtiennent les autorisations nécessaires. On ne peut pas faire survoler la foule par exemple et les mesures de sécurité sont strictes.

C'est un ami, Corentin, qui sera responsable du pilotage de l'appareil. "C'est un expert pour toutes les pelouses de Ligue 1 et de Ligue 2" s'amuse Paul.

"On a fait un premier essai de survol de la pelouse du Stade pour voir si c'était réalisable ou non en condition réelle " explique Corentin. Ça devrait aller. On attend les autorisations officielles pour être bien carré par rapport à la proximité de la ville, des aéroports etc.."