Insolite : ne manquez pas, ce samedi, la finale de la Coupe d'Afrique de Moselle de foot

Vuvuzelas, Djembé et ballon rond au Stade Dezavelle, ce samedi. L'enceinte messine accueille la finale de la Coupe d'Afrique de Moselle, la CAM.

Pour cette deuxième édition - l'an passé, l'épreuve avait été remportée par le Congo RDC - les Fennecs d'Algérie affrontent la Guinée. Coup d'envoi à 17h.

Cette compétition qui s'inspire de la CAN, la célèbre Coupe d'Afrique des Nations, a réuni 18 équipes : du Mali au Sénégal en passant par l'Angola et le Cameroun. Sur le terrain, des joueurs vivant en Moselle et d'origine africaine. La compétition a commencé par des matchs de poule, puis des quarts et des demi-finales.

L'année dernière, le parrain de cette CAM était le défenseur malien du FC Metz, Kiki Kouyaté et en juin dernier, lors des matchs de poule, l'ancien buteur grenat, le Sénégalais Habib Diallo est venu applaudir les participants.

Selon, Kévin Ngandou, le président de la plateforme des associations africaines de Moselle qui organise cette compétition, Cette CAM est d'un bon niveau.

Ce n'est pas un tournoi de quartier, il y a de la technique et de l'engagement. Pour gagner, il faut vraiment tout donner

Au delà de l'aspect sportif, cet événement a aussi des vertus solidaires et sociales, selon Kévin Ngandou

Cela renforce les liens entre les communautés et cela donne une image positive de la diversité

La petite finale de cette CAM, opposera la Côte d'Ivoire au Mali Coup d'envoi à 14h30.

La plateforme des associations africaines de Moselle organise aussi le weekend prochain, place de la République, à Metz, le festival " Karibu Africa ".