Insolite - Thomas Meunier (PSG) fait une apparition dans le nouveau clip de Sein

On le sait, Thomas Meunier est un joueur qui sort de l'ordinaire. Amateur d'art et adepte du franc-parler, le joueur du PSG aime les contre-pieds. Ce mardi, le latéral droit apparaît dans un clip du groupe Sein. Le duo parisien, qui mélange rap et electro-pop, embarque le belge dans un magasin de sport pour le titre "passion". Thomas Meunier ne chante pas mais taquine le ballon dans cette vidéo.

Reste à savoir si le groupe invitera Thomas Meunier à monter sur scène lors d'un concert dans la région parisienne (Brétigny-sur-Orge le 15 mars prochain ou le 28 mars à la maroquinerie à Paris).