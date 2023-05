Insolite : un supporter du TFC se fait tatouer la Coupe de France sur le bras

Alexandre Cecca est un abonné des Forza Viola FC, supporter historique du TFC, depuis toujours. Il a tout connu, AZF, les descentes en deuxième division puis en Ligue 2, la relégation en National après le dépôt de bilan, les "matchs où on était 3.000 au Stadium". Alors quand son club a remporté sous ses yeux la Coupe de France contre Nantes au Stade de France, il a voulu immortaliser l'instant. Il avait commencé à y penser quelques jours avant la finale, après la demie à Annecy.

"Je suis déjà tatoué, j'ai contacté ma tatoueuse à Albi après la finale. Pour le dessin, je me suis inspiré d'une photo postée par le TFC sur les réseaux avec la coupe et le drapeau du Tef. Elle a trouvé ça fou et super intéressant parce que la coupe est magnifique. Elle a compris que ça me tenait à cœur, vu ce que le club représente pour moi"

D'autres photos de supporters du TFC tatoués après la finale gagnée circulent sur les réseaux. On y voit d'autres coupes estampillées 2023 ou encore la date du sacre dans une croix occitane.