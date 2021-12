Insultes racistes : le président du TFC Damien Comolli n'acceptera "pas de sanction collective"

Le président toulousain s'est de nouveau exprimé après les insultes racistes qui ont visé le gardien de Rodez pendant le match de Ligue 2 entre le TFC et le RAF. Il a annoncé un dépôt de plainte contre X et s'inquiète de la perspective de sanctions type matchs à huis-clos ou de fermeture de tribune.

"Je suis toujours physiquement malade quand j'en parle". Visiblement, Damien Comolli n'a toujours pas digéré les propos racistes lancé par un supporter du TFC contre le gardien de but de Rodez lors du match de Ligue 2 de lundi dernier.

La rencontre qui opposait le Toulouse FC et Rodez lors de la 18ème journée de Ligue 2 a, en effet, dû être interrompue par l'arbitre : le gardien ruthenois Lionel Mpasi a dit avoir été traité de "sale singe" par un supporter un spectateur situé en tribune Brice-Taton. Damien Comolli a donc tenu une nouvelle conférence de presse pour faire le point sur cette affaire.

Le TFC a porté plainte contre X

Le président du TFC a appelé Lionel Mpasi suite à l'incident : "On a parlé une quinzaine de minutes. Psychologiquement, ça doit être terrible ce qu'il a subi. Il m'a dit qu'il allait bien malgré tout. Il a apprécié le fait que je m'excuse dès le soir même. Je lui ai dit qu'on mettait tout en œuvre pour retrouver la personne."

Damien Comolli a annoncé que son club avait porté plainte contre X dès le lendemain de la rencontre. Le parquet de Toulouse s'est ensuite auto-saisi de l'affaire : "Dès mardi, nous avons tout mis en place pour récolter le plus de témoignages possible de personnes qui étaient au contact des supporters pendant le match. Toutes les pièces que le TFC pourra réunir seront mises à disposition des enquêteurs. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, une instruction est en cours. En tant que président de club de foot, je n'aurais jamais pensé devoir prononcer cette phrase."

"Nous n'accepterons pas de sanction collective"

Une commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel a eu lieu ce mercredi : elle a placé le dossier en attente. Les dirigeants du TFC devrait être convoqués le 12 janvier pour évoquer cette affaire. Damien Comolli a tenu apporter des précisions : "Nous n'accepterons pas de sanction collective. Pour nous, il s'agit du comportement d'un individu isolé. Nous ne comprendrions pas que nous subissions en tant que club - et que nos groupes de supporter subissent - une sanction collective comme une fermeture du stade ou une fermeture de tribune."

"Il faut d'abord que cette personne soit identifiée."

Si l'auteur des insultes est identifié, le TFC pourra le sanctionner. "La loi Larrivé nous permet d'imposer une interdiction commerciale de stade", précise Damien Comolli. "Nous serons dans la fermeté et l'exemplarité. Il faut d'abord que cette personne soit identifiée. Mais une fois qu'elle le sera, croyez-moi, nous n'aurons aucune hésitation à la sanctionner pour la durée la plus longue possible prévue par la loi Larrivé."