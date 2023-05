Insultes "sur les mamans", menaces sur l'arbitre : en Gironde, quand le football amateur ne tourne pas rond

"C'est une mauvaise image pour le football amateur", confie un arbitre girondin après un weekend marqué par des tensions sur les terrains des stades municipaux. Plusieurs rencontres n'ont pas pu aller jusqu'aux arrêts de jeu. Les matchs de régionale 3 entre St-Emilion et Alliance 3B (Barbezieux-St-Hilaire) et de régionale 2 entre St-André-de-Cubzac et les Charentais de la JS Sireuil ont été arrêtés respectivement à la 85e et à la 35e minute.

"En 16 ans d'arbitrage, je n'avais jamais arrêté une rencontre"

Samedi soir à 19h, dans le championnat de régionale 2 (7e division), St-André-de-Cubzac recevait les Charentais de la JS Sireuil. Alors que ces derniers menaient 2-0, l'arbitre a sifflé la fin de la partie à la... 35e minute ! Décision prise en raison des menaces qui visaient l'homme en noir.

"Depuis la 10ᵉ minute, toutes mes décisions étaient contestées. En l'espace de 20 minutes, il y avait déjà cinq cartons, un blanc, un rouge, trois jaunes, que pour l'équipe de Saint-André ! Sur le deuxième but, le capitaine vient me voir en bombant le torse, il contestait en disant qu'il y avait un hors jeu. Il me dit - On fait quoi, je t'enc***, donc déjà première intimidation", raconte Stéphane*.

À la 27ᵉ minute de jeu, "je siffle un penalty pour Sireuil. Le capitaine, toujours le même, me dit - Je suis à deux doigts de ne pas savoir quoi faire avec toi... Les poings serrés, le visage énervé, très agressif. Voilà, ça fait déjà deux intimidations, des menaces. J'ai décidé d'arrêter le match, je ne prends pas de risque car j'ai envie de rentrer chez moi sain et sauf", témoigne ce père de famille, arbitre depuis 2007 qui n'avait jamais auparavant arrêté une rencontre avant son terme.

Une équipe qui repart sous escorte des gendarmes

Le lendemain, dimanche 7 mai, c'est une autre rencontre de football amateur qui a dégénéré en Gironde. Des tensions entre joueurs lors du match de régionale 3 entre Saint-Emilion et Alliance 3B. Deux cartons rouges et huit jaunes ont été distribués, autant d'un côté que de l'autre.

Pour les Périgourdins de Barbezieux-St-Hilaire, ce n'était pas une rencontre à enjeu dans la mesure où déjà champions, ils sont promus en régionale 2. En revanche, l'équipe B de St-Emilion, sous la menace d'une relégation, jouait gros. A la 85e minute, les Girondins sont menés 1-0 quand un tacle violent va faire basculer la rencontre.

"Ça part d'un tacle de l'un de nos défenseurs, un tacle qui est condamnable sans aucun souci. Le coach adverse s'est précipité vers l'un de nos joueurs en criant - Oh, ça ne va pas ! Deux remplaçants rentrent sur le terrain avec lui et l'un d'eux insulte notre défenseur avec des propos assez désagréables sur la famille ou plutôt sur les mamans. Ça dégénère et ça a dérapé. Il y a eu des affrontements torse contre torse, front contre front. Puis il y a eu un coup de pied qui est parti", raconte Jonathan Choloux, secrétaire général et joueur au club de St-Emilion.

Du côté de Barbezieux-St-Hilaire, on dément toute insulte. "Nous n'avons rien à nous reprocher, nous ne sommes pas en tort", assure Addnane El Archi, l'entraîneur périgourdin. "Ils jouaient le maintien d'où les tensions..." La situation était telle que l'équipe a appelé les gendarmes pour repartir sous escorte vers la Dordogne.

Une fin de saison houleuse qui s'explique par "la refonte des championnats"

Comme expliquer ces tensions en cette fin de saison ? "Un joueur de Saint-André m'a dit qu'ils jouaient le maintien, que c'est pour ça qu'ils étaient énervés. Mais bon, moi, j'y peux rien s'ils jouent le maintien, ce n'est pas à moi qu'il faut s'en prendre", se désole l'arbitre Stéphane.

"Il y avait des petits au stade ce soir-là, ils ont vu ça." Pour l'homme en noir, les violences vont crescendo en cette fin d'année. Outre à St-Emilion et St-André, un autre match de foot amateur a du être arrêté le weekend dernier entre Tulle et St-Palais-sur-Vienne, car les arbitres se sentaient eux-aussi menacés.

Ces scènes de violences peuvent s'expliquer par la refonte des championnats. "La Fédération de foot reprend la main sur la nationale 3 qui appartenait à la Ligue; Il y a une poule de R1 qui disparaît sur les trois qui existent, donc forcément ça dégringole. Quatre ou cinq équipes de chaque groupe dans chacun des championnats vont descendre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de tensions", confie un arbitre qui a préféré garder l'anonymat.

"J'ai l'impression que c'est général, confirme Stéphane*. J'ai des collègues qui ont aussi du arrêter un match parce qu'il y a eu des bagarres. Ça n'arrête pas en ce moment. Et ça donne une très mauvaise image du football amateur".

* le prénom a été modifié à la demande de notre interlocuteur.