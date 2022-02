Interdiction de déplacement des supporters à Rennes : le Stade Brestois dénonce "une décision trop tardive"

Pascal Robert monte au créneau au sujet de l'interdiction de déplacement des supporters brestois à Rennes dimanche pour le derby de la 23e journée de Ligue 1. Au micro de France Bleu Breizh Izel, le directeur général du Stade Brestois dénonce "une décision trop tardive" alors que l'arrêté du ministère de l'Intérieur vient d'être publié ce samedi matin au Journal Officiel.

On a passé notre semaine à attendre des décisions fermes

Il dit "d'abord sa déception de ne pas avoir nos supporters avec nous, mais ensuite d'avoir la décision si tardivement. _Au club, nous l'avons eu vendredi soir très tardivement_. Quitte à prendre cette décision, on aurait aimé le savoir en milieu de semaine. Cela aurait été plus simple" s'agace le DG du Stade Brestois. "Nos supporters sont prévenus au dernier moment. Cela aurait dû être calé beaucoup plus tôt. On a passé notre semaine, et notamment notre directeur organisation et sécurité, en relation avec les services de l'Etat, à attendre des décisions fermes. Nous avions prévu des alternatives pour ce déplacement : que l'on puisse le faire, pas le faire, ou alors en encadrant nos supporters. Il y avait toutes les hypothèses sur la table, on était prêt à faire feu. Mais on attendait une décision plus tôt. Tout ce qui a été fait cette semaine n'a servi à rien".

Le sentiment d'être pris pour des moins que rien

Les différents groupes de supporters, contactés ce samedi matin mais qui ne tiennent pas à s'exprimer publiquement à cette heure, décrivent eux leur sentiment d'être pris pour des moins que rien car officiellement prévenus 24h avant la rencontre. Alors que plusieurs d'entre eux avaient prévu de faire le voyage et engagé des frais pour louer des véhicules. Sentant la nouvelle venir, l'Hermine 29 avait notamment pris la décision dès jeudi soir d'annuler ses réservations afin de ne pas en être pour ses frais.

Mais les fans des Ty Zefs semblent payer des antécédents. Que ce soit avec des groupes de supporters d'autres clubs ou avec des groupes de supporters rennais comme l'égrène l'arrêté du ministère de l'Intérieur pour justifier la décision. Une bagarre les a notamment opposés le 15 août dernier à Brest. Sur le parking du cimetière de Kerfautras, selon nos informations. "A cause de 20 ou 30 personnes, que ce soit à Rennes ou à Brest, ou ailleurs" ne nie pas Pascal Robert, le DG du Stade Brestois. "Car ce sont dans la plupart des clubs une poignée de personnes qui privent tous les autres d'aller au match. C'est ce qui me fait mal au ventre".

Des antécédents entre supporters Rennais et Brestois

Se basant sur ces précédents, c'est la raison pour laquelle la préfecture d'Ille et Vilaine, en début de semaine, avait demandé au ministère de l'Intérieur de prendre un arrêté, alors que le match a été classé à risque de niveau 4 sur une échelle allant à 5 par la division nationale de lutte contre le hooliganisme. Selon l'arrêté "un risque réel et sérieux d'affrontement entre les supporters des deux clubs existe" et la présence des supporters brestois "est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public". Toujours selon l'arrêté "seule une interdiction de déplacement est de nature à les éviter". Alors que des arrêtés, généralement pris par les préfectures de département, ont parfois été cassés par la justice, c'est la première fois qu'un arrêté d'interdiction de déplacement concernant le Stade Brestois est pris par le ministère de l'Intérieur de mémoire brestoise. Les 500 fans des Ty Zefs, qui devaient prendre place dans le parcage visiteurs, n'y seront pas.

Des supporters brestois seront quand même au stade

Cela pourrait servir de levier de motivation aux joueurs. "Nos Ultras, nos Celtic nous poussent quoiqu'ils arrivent, ils sont toujours là derrière l'équipe. Nos joueurs savent qu'ils ne seront pas là" reprend Pascal Robert. "Ca peut peut-être piquer l'équipe, en disant qu'elle va se battre et essayer de faire quelque chose pour les supporters". Mais, malgré l'interdiction de déplacement, cela n'empêchera pas des fans des Ty Zefs d'être présents en tribune. Il s'agit de ceux ayant pris leur ticket via la billetterie du Stade Rennais. "Je sais qu'il y en aura. Plein de gens ont des amis ou des relations en Ille-et-Vilaine. J'ai eu écho de nombreuses personnes qui iront à Rennes" confirme le directeur général du Stade Brestois. Plusieurs dizaines de fans devraient ainsi être disséminés dans les travées du Roazhon Park.