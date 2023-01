INTERVIEW - Ancien du DFCO, Stéphane Jobard entraîne désormais Cristiano Ronaldo

Ancien joueur emblématique et entraineur du DFCO, mais aussi professeur d'EPS dans un collège dijonnais, Stéphane Jobard entraîne aujourd'hui ... Cristiano Ronaldo. Le Portugais aux cinq ballons d'or, considéré comme l'un des meilleurs joueurs de tous les temps a signé fin décembre 2022 en Arabie Saoudite, à Al-Nassr. Un club, leader du championnat saoudien, où Stéphane Jobard est depuis l'été 2022 l'adjoint de Rudi Garcia - lui aussi ancien entraineur de Dijon.

ⓘ Publicité

France Bleu Bourgogne - Stéphane, quand on vous a dit : "vous allez entraîner Cristiano Ronaldo", quelle a été votre réaction ?

Stéphane Jobard - Au début, c'était une rumeur, il y en a beaucoup concernant l'Arabie Saoudite, chaque matin on nous annonce un nouveau joueur dans notre club. Donc j'ai attendu patiemment qu'on l'ait finalement avec nous. Et effectivement, je ne le cache pas, je sais ce qu'il représente dans le monde du football et l'immense carrière qu'il a eu. C'est un joueur extraordinaire sur les quinze dernières années. Je me suis dit que j'allais forcément apprendre en le côtoyant au quotidien.

Et puis je me suis dit : "comment gérer une Formule 1" ? Je suis plutôt impatient de voir comment va évoluer cette relation, comment on va collaborer pour tirer le meilleur de lui. Je vais enregistrer au maximum les moments passés sur le terrain avec lui.

Racontez-nous votre première rencontre avec Cristiano Ronaldo ?

La première rencontre était un peu décontextualisée, puisque c'était au moment de son accueil dans notre stade, qui était blindé, avec 25.000 personnes qui l'attendaient. Cette arrivée dépassait un peu le club d'Al-Nassr, toute l'Arabie Saoudite l'attendait ! Pour l'anecdote, il y avait des panneaux partout dans la ville de Riyad entre l'aéroport et le stade pour lui souhaiter la bienvenue.

Il nous a été présenté brièvement avant la présentation officielle, et on a fait un entraînement devant plus de 20.000 personnes, donc difficile d'entrer vraiment en contact avec lui. Mais un premier contact dans un cadre festif !

Comment est-il au quotidien, à l'entraînement ?

On est avec lui depuis une semaine, donc difficile de tirer des jugements définitifs. En tout cas, c'est une charmante personne, qui fait tout pour s'intégrer auprès de ses partenaires et du staff. Un matin, il est venu boire un café avec le staff, pour parler football, de la sélection portugaise, de la Coupe du monde. C'est un passionné de foot ! Et puis ça reste un athlète de très haut niveau, avec des qualités footballistiques exceptionnelles. Je parle quand même d'un mec qui a été cinq fois ballon d'or sur les quinze dernières années, pour moi ça reste un extraterrestre.

Est-ce qu'on entraîne Cristiano Ronaldo de la même manière que les autres joueurs ?

Globalement oui, parce qu'il fait partie d'un collectif, donc on l'entraîne au même titre que les autres. Après, sa gestion, son management est différent, parce que il a une aura spéciale. Quand on fait venir Cristiano Ronaldo, c'est pour le faire jouer, et l'intégrer pleinement au projet. Après, c'est un joueur qui a 38 ans, qu'il va falloir gérer au mieux pour qu'il puisse rester performant sur le terrain. Mais au vu de ce qu'il a fait ces dernières années, je ne me fais aucun soucis !

Et ses coéquipiers ? Comment ont-ils vécu l'arrivée de CR7 ?

Les Saoudiens étaient hyper impatients de l'accueillir, aujourd'hui ils mesurent la chance qu'ils ont de le côtoyer pour grandir de leur côté. Ce sera un grand frère et un tuteur au quotidien pour les faire progresser. Ils ont sous les yeux le niveau d'exigence qu'on peut avoir à chaque séance. Ce qu'on peut pressentir chez Ronaldo, c'est que c'est un compétiteur-né, il est venu pour garnir sa vitrine à trophées, pour mettre des ligne supplémentaires à son palmarès, il l'a annoncé clairement, et ça il le diffuse au quotidien.

On en profite pour vérifier une légende : fait-il réellement 1000 abdos par jour ?

(Rires) Je ne sais pas, c'est quelqu'un de très très sec, taillé "gaillard". Par contre je peux confirmer qu'il arrive très tôt au centre d'entraînement, justement pour partir en salle. Il prend soin de son corps, il sait que c'est son outil de travail pour durer et qu'il doit le ménager.

Va-t-il se "balader" dans ce championnat saoudien ? Ou aura-t-il besoin d'un temps d'adaptation ?

Non, il va être mis en difficulté par les défenses adverses. Il va se confronter à des bons défenseurs saoudiens, je rappelle que l'Arabie Saoudite a fait une bonne Coupe du monde malgré tout. Et aussi des anciennes gloires européennes. Il a regardé pas mal de matchs en vidéo, et il assisté à notre dernière victoire, donc l'adaptation n'est peut-être pas le mot qui convient, mais il faudra du bon, du très bon Ronaldo pour qu'il puisse être performant et marquer des buts.

Sur un plan personnel, comment se passe cette expérience dans ce nouveau championnat ?

Plutôt bien, l'adaptation a été progressive, mais je me suis fait à la vie saoudienne. Les Saoudiens sont très accueillants, on vit un peu à l'européenne dans un village d'expatriés. Sur le terrain, on a pris la mesure des footballeurs saoudiens et la gestion des étrangers avec eux.

Vous retrouvez Rudi Garcia, votre entraîneur à l'époque au DFCO dans les années 2022, et dont vous avez été l'adjoint à l'Olympique de Marseille ...

J'ai retrouvé la personne que j'avais quitté, quelqu'un de passionné, d'entier, qui est une boule d'énergie. C'est intéressant de travailler avec lui, il laisse pas mal d'autonomie, il fait confiance, il délègue pas mal. Tout ce qui va bien pour un adjoint !

Quel est le niveau du championnat saoudien ?

Difficile d'établir par rapport à un championnat européen. C'est un championnat à seize équipes, hétérogène, avec des équipes de haut de tableau qui ont un très bon niveau, et d'autres qui sont plus en difficulté. Pour donner un ordre d'idée, on a rencontré des équipes de première et deuxième division espagnole, contre lesquelles on n'a pas perdu, donc ça reste un bon niveau.

Dernière question, continuez-vous de suivre les résultats du DFCO ?

Bien sûr. Je regarde les multiplex, je vois l'équipe évoluer, elle n'est pas très chanceuse en ce moment. On voit que c'est compliqué de sortir de ces dynamiques, mais je pense que le DFCO est armé pour relever la tête. Elle est sur la bonne voie pour récolter des points et s'en sortir, je n'en doute pas un instant. C'est tellement serré en bas, il suffit d'une série positive pour se retrouver en milieu de tableau, donc pas de constats alarmistes !