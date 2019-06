INTERVIEW | Brahim Thiam : «C’est une vitrine pour le Stade de Reims d’avoir des joueurs en Coupe d’Afrique des Nations»

L'ancien défenseur su Stade de Reims aujourd'hui consultant pour la chaine Be In Sports porte son regard sur la Coupe d'Afrique des Nations qui débute ce vendredi en Egypte. Il parle aussi des 7 joueurs rémois qui prendront part à la compétition

Brahim Thiam sera consultant pour Be In Sports lors de la Coupe d'Afrique des Nations en Egypte.

La Coupe d'Afrique des Nations se disputera en Egypte du 21 juin au 19 juillet. C'est la première fois que cette compétition se déroule en été, elle était jusque-là programmée en janvier. Du coup, les joueurs sélectionnés ne débuteront pas la préparation avec leurs clubs et pour le Stade de Reims, cela concernera 6 joueurs qui manqueront à l'appel lors de la reprise de l'entraînement, le 1er juillet au Centre Raymond Kopa. Il s'agit de Yunis Abdelhamid (Maroc), Edouard Mendy (Sénégal), Moreto Cassama (Guinée-Bissau), Moussa Doumbia (Mali), Abdul-Raman Baba (Ghana), ce dernier prêté la saison dernière ne sera plus rémois, Thomas Fontaine (Madagascar) et la dernière recrue rémoise Marshall Munetsi (Zimbabwe). L'ancien international malien et joueur du Stade de Reims, Brahim Thiam, va commenter cette compétition sur Be In Sports. Il évoque cette Coupe d'Afrique des Nations et la présence de ces joueurs rémois.

Peut-on dégager des favoris dans cette CAN 2019 ?

Sur la papier, on pense d'abord à l'Egypte car c'est une grande nation du football, c'est le pays organisateur et la nation qui présente le plus de participations. On peut y associer le Sénégal, le Maroc mais aussi l'Algérie qui va avoir son mot à dire. Il y a aussi la Tunisie, le Nigeria et bien sûr le tenant du titre, le Cameroun. Cela fait des favoris potentiels, encore une fois sur le papier.

Et déjà, des phases de poules qui vont proposer de belles affiches...

Oui parce qu'il y a une belle homogénéité entre les 24 équipes participantes. Il y a eu récemment un match amical antre le Maroc et la Gambie, et le Maroc a perdu ! Donc rien n'est facile et dans cette compétition, il va falloir répondre présent dès les premiers matches pour ne pas passer à la trappe...

C'est la première CAN estivale, elle se déroule habituellement en janvier-février pour des raisons climatiques. Mais cette fois-ci, les clubs n'auront pas leurs joueurs pour préparer la reprise de la Ligue 1 en août. C'est un problème de ne pas faire la préparation avec son club, on pense bien sûr au Stade de Reims ?

Il y a des avantages et des inconvénients. Avant, les clubs n'avaient pas leurs joueurs en pleine saison en janvier et février ce qui pouvait être un handicap. Là cette fois-ci, cela va aussi empiéter sur les vacances, le repos des joueurs entre deux saisons. Il y a un inconvénient pour le joueur aussi qui va jouer en plein été en Egypte avec de fortes chaleurs après une longue saison qui vient de se terminer pour lui, donc il va falloir digérer tout cela au niveau des organismes. Mais pour les clubs, c'est quand même mieux que la CAN soit l'été, dans la continuité de ce que font les nations européennes avec leurs compétitions internationales, pour pouvoir compter sur leurs joueurs l'hiver.

On va parler des joueurs rémois. Ils sont 7 en tout et eu égard aux favoris sur le papier que vous nous avez détaillé, il y en a certains qui peuvent vraiment viser haut avec leur sélection...

Je pense déjà à Edouard Mendy qui va être dans une nation très forte de cette CAN, le Sénégal. Et je pense qu'il sera titulaire aux côtés de grands joueurs comme Sadio Mané (NB : qui a remporté la Ligue des Champions avec Liverpool) ou même Mbaye Niang qui a lui aussi fait une belle saison chez nous à Rennes. Moussa Doumbia avec le Mali sera un acteur principal de cette équipe. Il ne faut pas oublier Thomas Fontaine avec Madagascar qui a plusieurs joueurs qui connaissent le haut niveau. Et je n'oublie pas Yunis Abdelhamid avec le Maroc évidemment.

Que représente le fait d'avoir 7 joueurs retenus pour un club comme le Stade de Reims ?

C'est une vitrine. Et cela veut dire aussi que l'on est attractif sur le continent africain même si tous les joueurs internationaux ne viennent pas du continent africain. Cela fait connaître le club pour certains pays qui pourraient avoir une méconnaissance du Stade de Reims. Cela prouve aussi que du côté du Stade de Reims, on travaille bien en étant capable d'aller chercher ce genre de joueurs qui brillent dans leurs sélections. Moreto Cassama par exemple, peu de monde le connaissait, il a fallut travailler pour le ramener à Reims, et il va disputer une CAN, il va être mis en avant et il va peut-être revenir galvaniser à titre personnel. Donc tout cela, c'est bénéfique.

Mais comme on vient de l'évoquer, ces 7 sélections de joueurs rémois pour la CAN feront que le Stade de Reims n'aura pas ses 7 joueurs pour le début de sa préparation le 1er juillet. Est-ce que selon vous cela peut peser sur la préparation mais surtout sur les premiers matches de championnat ?

Oui cela peut peser parce que quand tu ne disposes pas de tout ton effectif pour travailler dans cette phase de reprise, il y a un décalage entre le niveau de préparation des uns et des autres. Pour le cas d'Edouard Mendy, ce sera plus mental que physique car sur le poste de gardien de but, même si cela demande beaucoup d'investissement, il retrouvera le groupe rapidement. Ce qui est vrai aussi, c'est que tous ces joueurs auront moins de vacances, mais c'est comme çà, quand on est international, il y a des avantages et des inconvénients. Après je pense qu'un joueur comme Moussa Doumbia qui avait été blessé dans la saison, et qui j'espère fera une belle CAN avec le Mali, reviendra en forme car il va vite récupérer ce manque physique et puis il a moins joué. Moreto Cassama va prendre de l'expérience en jouant au plus haut niveau. Cela reste bénéfique pour un club comme Reims que leurs joueurs vivent une telle expérience dans une compétition internationale, et puis tous n'iront pas au bout et reviendront progressivement.

