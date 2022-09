INTERVIEW : "Une forme de reconnaissance" estime le mayennais Nicolas Pottier après sa nomination à la FFF

L'ex-arbitre international mayennais Nicolas Pottier a officiellement pris le poste de coordinateur fédéral de l'arbitrage amateur à la Fédération Française de football depuis ce lundi, c'est lui qui va chapeauter le recrutement des nouveaux arbitres avec pour objectif d'atteindre le chiffre de 25.000 en 2024. Mission ardue mais réalisable selon lui. "C'est une forme de reconnaissance de ce qui a pu être fait", estime Nicolas Pottier. Interview.

Quel est votre rôle concrètement dans ce nouveau rôle ?

Je vais m'occuper de la partie structurante du développement et tout ce qui peut s'imaginer pour demain en terme de recrutement, pour mieux aider nos clubs qui sont globalement tous ou presque en difficulté sur le sujet. Non pas que être arbitre, c'est plus difficile, mais probablement les climats, les périodes que l'on vient de passer font qu'aujourd'hui il est encore un peu plus difficile de recruter des arbitres qu'avant.

Beaucoup moins de gens ont envie de se tourner vers l'arbitrage aujourd'hui, pourquoi ?

Il y a certainement plein d'explications, mais globalement, il y a une crise d'autorité en France. L'arbitre représente un peu l'autorité sur les terrains et donc en l'occurrence, on est confronté aujourd'hui à cette même problématique de refus d'autorité et pourtant, je pense que la fonction d'arbitre mérite un autre regard que celui-ci parce qu'humainement, vous apprenez plein de choses quand vous êtes arbitre et ça permet de développer plein de qualités à côté. Alors il ne s'agit pas que de dire que demain, tout ce qu'un arbitre fait est parfait, contrairement à un joueur mais aujourd'hui, il faut bien que tout le monde ait à l'esprit que l'arbitre est indispensable et fait partie d'un acteur incontournable comme tous les autres pour qu'un match puisse se dérouler correctement.

Comment ça s'est fait ce recrutement ?

C'est une création de poste, avec un budget d'un million d'euros pour développer l'arbitrage amateur et c'est dans ce cadre que l'on m'a demandé si ce poste pouvait m'intéresser, ce à quoi j'ai répondu oui. Depuis 25 ans, le milieu du foot, c'est quelque chose qui m'anime, qui me passionne. L'arbitrage a été une grosse partie de ma vie sportive, extra sportive et professionnelle donc c'est un milieu sur lequel je pense avoir quelques quelques qualités pour pouvoir apporter une pierre à l'édifice. Il s'agit bien d'additionner toutes les pierres de tous les territoires pour que ça puisse être encore plus performant demain et trouver des idées nouvelles qui fassent que demain l'arbitre soit encore mieux intégré dans le foot.

Ça doit vous rendre fier qu'on vienne vous chercher pour ce poste ?

Probablement c'est une forme de reconnaissance de ce qui a pu être fait. C'est jamais facile de parler de son propre travail mais globalement, le travail de conseiller technique en arbitrage au sein de la Ligue du Maine de 2009 à 2017 était plus ou moins reconnu dans toute la France, peut-être aussi d'avoir été président de district depuis deux ans m'a peut être aussi donné l'opportunité d'aborder certains sujets. Peut-être qu'aux yeux de certaines personnes, il y avait des doutes et que ces doutes ont été levés et qu'aujourd'hui c'était une forme de reconnaissance ou de récompense d'un travail qui s'inscrit depuis plus de 20 ans.

C'est peut-être aussi une fierté pour la Mayenne d'avoir un représentant à le Fédération Française de football ?

Le poste n'est pas créé pour moi, il est créé pour les arbitres. Le fait que je l'occupe, oui, quelque part c'est valorisant pour le territoire, mais ça prouve, une fois de plus, qu'on sait faire des choses en Mayenne et là encore, on n'a pas forcément besoin d'être un grand territoire pour faire des belles choses. Donc localement, c'est quelque chose de bien mais après, je dirais que de ce côté là, c'est plutôt anecdotique et c'est pas quelque chose qui doit être le plus important. C'est juste valorisant pour le territoire et c'est très bien mais après voilà, ça ne doit pas devenir une histoire personnelle non plus parce que c'est juste un petit grain de sable dans un microcosme qui est énorme, donc ça n'a pas beaucoup de sens, ou d'intérêt.