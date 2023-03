INTERVIEW - Cédric Fauré : "Just Fontaine était très respectueux de la nouvelle génération"

Après l'annonce de la mort de Just Fontaine , footballeur qui aura passé la plus grande partie de sa carrière au Stade de Reims, les réactions dans la cité marnaise sont nombreuses. Cédric Fauré, ancien attaquant du Stade de Reims a souvent eu l'occasion de croiser Just Fontaine lors de son passage à Reims. Il raconte ses souvenirs à France Bleu Champagne-Ardenne.

Quelle a été votre réaction à l'annonce de la disparition de Just Fontaine ?

C'est une grande tristesse. J'ai eu la chance de le côtoyer et aussi la chance d'avoir ses conseils comme Raymond Kopa le faisait avec moi. Mais Justo, je l'ai d'abord connu quand j'étais encore amateur. Il avait une boutique de sport dans une galerie marchande à Toulouse où j'allais souvent. Et mon père, dont c'était plus la génération, me parlait souvent de lui. Et ensuite quand je suis devenu professionnel, je l'ai vu quelques fois. Mais là où j'ai vraiment appris à le connaître, c'est lorsque j'ai signé au Stade de Reims.

Quels conseils pouvait-il vous donner ?

De toujours croire en moi, de ne rien lâcher, de toujours avoir confiance. le football avait évolué par rapport à son époque, mais à partir du moment où l'on a confiance en soi, çà fonctionne.

Quels souvenirs avez-vous de sa personnalité, c'était impressionnant pour vous de pouvoir discuter avec lui ?

C'était impressionnant, mais il y avait surtout un gros respect. Au delà de tout ce qu'il a pu faire au Stade de Reims, il a encore aujourd'hui le record du nombre de buts inscrits dans une Coupe du Monde, et ce record n'est pas prêt de tomber. Il y avait une admiration et un respect pour le joueur qu'il a été et pour l'homme qu'il était. C'était quelqu'un de très calme , très gentil et surtout très respectueux de la nouvelle génération.

C'est arrivé qu'il soit dans les tribunes un soir où vous avez inscrit un but, et qu'il vienne vous en parler ? Vous avez des anecdotes ?

Oui c'est arrivé, et il me félicitait, je m'en souviens bien. Il m'appelait mon petit comme Raymond Kopa d'ailleurs. C'était quelqu'un de très discret. Raymond Kopa avait lui l'habitude d'arriver et de demander aux joueurs s'ils savaient qui il était. Et moi ce que j'appréciais, c'est qu'ils ne me posaient plus la question parce qu'ils avaient compris que je savais qui ils étaient et ce qu'ils représentaient. Et on avait ce relationnel entre buteurs malgré la différence de génération et cela était important car ils me respectaient énormément et moi, je les respectais encore plus.

Est-ce que le fait que Raymond Kopa et maintenant Just Fontaine ne soient plus là, vous donne plus de responsabilité et quelquepart un devoir d'incarner ces grands buteurs, ces grands noms du Stade de Reims ?

Oui j'ai marqué des buts, oui j'ai marqué une partie de l'histoire du Stade de Reims, mais il faut comparer ce qui est comparable. Moi je suis peut-être reconnu à Reims, mais eux sont reconnus mondialement, et ce sont des légendes du football et moi je suis très loin d'être une légende du football ! C'est un honneur pour moi d'être parfois comparé à ces personnes là à Reims, mais il ne faut pas oublié qu'aujourd'hui il y a encore des grands buteurs comme Carlos Bianchi et Delio Onnis, et eux représentent beaucoup plus la classe des grands buteurs que moi. Même si j'ai eu aussi mon histoire au club.

Aujourd'hui, le Stade de Reims a une politique basée sur le développement de jeunes joueurs. Est-ce selon-vous important de transmettre à ces jeunes joueurs ce qu'ont représenté ces légendes du football au club rémois ?

Bien sur, même s'ils ne sont plus là aujourd'hui, c'est très important de transmettre cette histoire. Même si c'est différent, après tout, on transmet bien l'histoire de France à nos enfants à l'école. Il faut donc transmettre aux jeunes joueurs du Stade de Reims ce chapitre là qu'ils n'ont pas connu. Mais plus encore, le numéro 9, à Reims, il a une histoire. Et je pense que tout attaquant qui arrive à Reims doit connaître l'histoire de ce numéro 9. Moi c'est ce que j'ai fait quand je suis arrivé. Est-ce que c'est çà qui m'a porté chance, je ne sais pas, mais j'avais un énorme respect pour ce numéro. Le numéro 9 du Stade de Reims, ce n'est pas un numéro 9 comme les autres, dans d'autres clubs. Il a été porté par des grands joueurs à Reims, et si tu veux qu'ils te le rendent, il faut le respecter. Quand tu portes le numéro 9 avec Reims, tu dois fusionner car c'est plus qu'un numéro. Et aujourd'hui, si un attaquant prend ce numéro là et qu'il le respecte, je suis sur qu'il aura le retour et qu'il sera porté par tous ces hommes qui de là-haut, l'aideront.