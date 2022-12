INTERVIEW - Coupe du monde : ancien du DFCO, Fouad Chafik veut croire à "l'exploit" du Maroc

Deux anciens du DFCO participent à la formidable épopée du Maroc à la Coupe du monde au Qatar : le sélectionneur, Walid Regragui (passé à Dijon comme joueur en 2007) et le défenseur Nayef Aguerd (au DFCO entre 2018 et 2020). Mercredi 14 décembre 2022, pour la demi-finale opposant le Maroc à la France, un autre "ex" du DFCO sera dans les tribunes : le latéral droit Fouad Chafik - 124 matchs joués sous le maillot rouge entre 2016 et 2021. Sans club depuis son départ de Lausanne, en Suisse, à l'été 2022, après avoir eu des touches infructueuses en Grèce et au Maroc, il attend désormais le mercato hivernal pour un nouveau challenge. Il se livre sur le parcours du Maroc et sur ses attentes pour le match face aux Bleus, au micro de France Bleu Bourgogne.

France Bleu Bourgogne : le Maroc est en demi-finale, est-ce que vous vous attendiez à un tel parcours ?

Fouad Chafik : Non, on ne va pas se mentir. C'est vrai qu'on a une très bonne équipe, avec un bon mélange de jeunes talents et de joueurs d'expérience. Mais on ne s'attendait pas à un tel parcours, donc d'autant plus fier et très heureux ! Très honoré et très content de leur parcours, c'est amplement mérité.

Qu'est-ce qui fait la force de cette équipe ?

La force, c'est le groupe, la solidarité. Il n'y a que des guerriers sur le terrain, ils se donnent tous à fond. Ils suivent les consignes du coach et ça paye.

Beaucoup de blessures dans la défense marocaine, c'est une donnée importante en vue de la demie contre la France ?

On l'a vu contre le Portugal (victoire 1-0 en quart, NDLR), Nayef Aguerd et l'arrière gauche Noussair Mazraoui étaient blessés, et ils ont été très bien remplacés, ça ne s'est pas senti sur le terrain, et on a vu le résultat !

Toujours invaincu, le Maroc a pris un seul but depuis le début de la compétition (contre le Canada). La défense, c'est la principale qualité de cette équipe ?

On a pris qu'un seul but, en plus c'est un CSC (un but contre son camp de Nayef Aguerd, NDLR), ce n'est même pas un but marqué par l'adversaire. C'est une grosse solidité défensive, avec le premier rideau des attaquants qui fait un énorme boulot sur le repli défensif. Un milieu très dense, et des défenseurs très bons et un gardien exceptionnel.

Comment envisagez-vous le match contre la France ?

Ce sera un match très difficile. Le plus gros adversaire que le Maroc va affronter, même si on a joué contre l'Espagne, mais c'était de la possession stérile. Là, contre la France, ça va être très compliqué, il y a beaucoup de vitesse devant, avec un point d'appui, Olivier Giroud, qui fait la différence, qui marque des buts. Ils peuvent marquer à n'importe quel moment, avec Mbappé d'un côté et Dembélé de l'autre, ça va très très vite.

Le Maroc peut-il s'imposer ?

Oui, bien sûr ! On l'a vu jusque là, ce sera au mental, le Maroc va s'accrocher, même si ce sera difficile avec pas mal de blessés. Mais, avec le cœur qu'ils ont et les performances qu'ils ont montré, on peut créer l'exploit.

En tant que franco-marocain, comment vivez-vous ce moment forcément spécial ?

Je suis un peu partagé, c'est difficile. Je suis né en France, j'ai grandi en France, j'ai été à l'école française. Mais je suis aussi originaire du Maroc, mes parents sont nés là-bas, j'y vais très souvent, j'ai joué en équipe nationale du Maroc, donc ... On va dire que je suis partagé, mais que mon cœur est un peu plus marocain, vu que j'ai joué en sélection du Maroc (12 sélections, NDLR).

En cas de victoire de la France, serez-vous heureux quand même ou déçu ?

Je ne vais pas vous mentir, j'aimerais que le Maroc passe, ce serait une première, la France l'a gagné en 2018 (rires). Déjà, arriver en demi-finale, pour un pays du continent africain, ça n'avait jamais été fait. C'est historique, ils ont marqué l'histoire, alors pourquoi ne pas continuer ? Après, si la France passe, bien sûr que je serais pour la France en finale.

Un pronostic ?

Un match très serré et un exploit du Maroc sur la séance de tirs au but.

Avez-vous des contacts avec les joueurs de l'équipe ?

Bien sûr ! J'ai joué avec Nayef Aguerd à Dijon, je l'ai tous les jours au téléphone. J'ai joué avec Romain Saïss en CFA2 (à Valence à la fin des années 2000), ça remonte, je suis en contact quasiment tous les jours avec lui. Je connais pas mal d'autres joueurs et le staff, je connais très bien le coach, Walid Regragui.

Nayef Aguerd, blessé, n'a pas participé au quart de finale. Dans quel état d'esprit est-il ?

Je l'ai eu, il est quand même triste. Quand on subit une blessure comme ça en huitième de finale, et qu'on ne peut pas jouer le quart contre le Portugal ... il était très triste.

Dans quelles conditions allez-vous voir le match de mercredi ?

Je serai au Qatar, ça va être une ambiance exceptionnelle. J'ai assisté aux matchs de poule, c'était du jamais vu. J'avais été en Russie en 2018, supporter le Maroc, mais là c'est un cran au dessus. Il y a énormément de supporters, contre la Belgique ou le Canada, 95% du stade était acquis à la cause du Maroc. Partout, en ville, les supporters sont concentrés aux mêmes endroits, ça fait une ambiance exceptionnelle.

Le billet retour est-il déjà pris ?

Je vais attendre jusqu'à lundi (au lendemain de la finale, NDLR). De toute façon, il y aura le match pour la 3e place, quoi qu'il arrive !