INTERVIEW | David Guion : « Je suis fier d’avoir rempli mes missions au Stade de Reims »

C’était votre dernière semaine d’entraînement, il va y avoir votre dernier groupe qui se prépare et votre dernière composition d’équipe également. Comment vivez-vous ce moment ?

Pour l’instant, je suis un peu déçu des derniers résultats et j'aimerais vraiment que l'on finisse sur une bonne note dimanche face à Bordeaux. Bien sûr, c'est mon dernier match mais vraiment, j'aimerais bien finir par une victoire, mais aussi parce qu'il y a des joueurs qui vont certainement quitter l'effectif. Donc, pour tout ça, j'aimerais vraiment finir par un résultat et donc par un classement qui reflète nôtre saison. On a passé une deuxième partie de saison dans le ventre mou du championnat et j'aimerais que l’on y reste.

Après neuf ans passés au club, cinq comme directeur du centre de formation et quatre comme entraîneur de l’équipe professionnelle, est-ce un crève-cœur de partir comme ça ?

Je m'y suis fait. C'est vrai que neuf ans, c'est un grand bail, comme on dit. C'est rare que ça se produise dans notre milieu. Je n'ai pas vu le temps passer. Donc c'est déjà bon signe. Et à partir du moment où le club m'a informé de mon départ, j'ai eu le temps de digérer cette nouvelle et puis de me focaliser plutôt sur cette fin de saison.

Avez-vous un goût amer de la manière dont les choses se sont un peu précipitées, lorsque que le souhait du club de se séparer de vous a été connu ?

Non. Comme je l'ai dit, je n'ai pas été surpris. Quand on côtoie les gens au quotidien, si on observe bien, on peut déceler quand même pas mal de choses. Donc je n'ai pas été surpris et je n'ai pas eu un goût amer de cette décision.

Mais étiez-vous prêt à faire la dernière année de votre contrat qui s’achevait donc en juin 2022 ?

Ah oui, bien sûr ! Moi, dans ma tête, mon projet et tout au long de la saison, c'est aussi de travailler sur du long terme et de m'investir totalement pour le club. Et puis surtout sur du moyen terme, et je comptais bien continuer avec tous les jeunes qu'on a lancé cette année, avec tous les risques que l'on a pris parce qu'on a fait jouer des garçons avec très peu de matches et il fallait avoir des résultats, au vu du début de la saison que l'on avait réalisé. Mais je me doutais qu’au fur et à mesure, l'équipe allait retrouver de la solidité et elle a trouvé aussi son style. Et pour la saison prochaine, c'était du temps de gagné. Donc je m'étais inscrit totalement dans le projet sur la durée de mon contrat.

N'est-ce pas finalement inhérent à votre métier d’entraîneur. Mis à part par l'exemple de Stéphane Moulin à Angers qui a fait 9 comme entraîneur, ou Thierry Laurey à Strasbourg qui sera resté 5 ans, on a l’impression qu’aujourd’hui dans le football, les clubs ont vite envie de changer de séquence, de changer d'entraîneur…

Je comprends cette remarque. Maintenant, l'effectif a beaucoup, beaucoup changé toutes les années. Comme je l'ai dit, à part Yunis (Abdelhamid), Xavier (Chavalerin) et Mathieu (Cafaro), même si Mathieu n’avait pas joué la première saison, l’effectif a toujours changé d’environ un tiers. On a toujours renouvelé l'effectif, aussi avec de la jeunesse qui venait du centre de formation, donc je ne sentais pas qu'il y avait une forme de routine. On a toujours innové. Cette année en plus, on avait changé quelques éléments du staff, donc il y avait toujours des renouvellements, de l'innovation qui ont permis à ce qu’il n’y ait pas de routine qui s'installe et à aucun moment, j'ai senti que mon discours ne passait pas. Pour preuve, avec les difficultés de début de saison, on a su redresser le bateau, donc je sentais qu'on pouvait en effet continuer à faire progresser cette équipe et surtout le club.

. © AFP - AFP

La frustration, c'est de ne pas continuer avec ces joueurs-là, pour ceux qui vont rester, les accompagner la saison prochaine dans leur progression ?

Oui, voilà, c'est ça. C'est beaucoup de travail avec tous ces jeunes joueurs. C'est beaucoup d'accompagnement, ce sont des moments pas faciles parce que on veut d'un côté des résultats, on veut développer des joueurs, des jeunes joueurs recrutés et on veut aussi promouvoir les jeunes du centre de formation. Donc, il faut faire tout ça. Mais il faut aussi avoir des résultats et ça entraîne des impondérables, comme on l'a vu avec nos cartons rouges. On l'a vu par exemple pour un garçon comme Moreto Cassama. Ça nous a coûté des points, mais il faut aussi que ces garçons-là se développent parce que c'est le projet du club que ces garçons-là, un beau jour, rejoignent un grand club. Et puis, il y avait aussi toujours l'idée de développer et de promouvoir des jeunes du centre de formation. Donc, tout ça, je trouve qu'on l'a très bien fait. On l'a très bien fait pendant ces quatre saisons, tout en ayant des résultats. Même carrément en dépassant les objectifs sportifs. Donc, c'est une grosse satisfaction et je pense que pour l'année prochaine, en effet, il y a un effectif vraiment intéressant qui va permettre à mon successeur de continuer à bien le faire progresser.

Justement, j'allais venir à ces saisons que vous venez de faire. Vous terminez 8e et 6e lors des 2 premières saisons de Ligue 1, des records en Ligue 2. Sans dévaluer ce que vous avez fait, sans dévaluer le mérite des joueurs, le mérite du staff, peut-on dire que vous avez surperformé ? Que les performances réalisées sont au-dessus des capacités initiales des joueurs et peut-être que du coup cette saison, on est revenu à une certaine réalité. Est ce qu'on peut aussi faire cette analyse ?

Oui. Peut-être qu'en effet, on peut se dire que cette année, c'est la normalité entre guillemets. Et je peux rejoindre ce que vous dites, mais j'ai toujours eu les pieds sur terre et il me semble que depuis que j'ai pris l'équipe, j'ai toujours su me remettre en question et c'est ça, je pense, qui a fait que je savais très bien qu'on avait surperformé. Je l'ai répété plusieurs fois, je ne sais pas si j'ai toujours été entendu là-dessus. Mais moi qui travaille au quotidien avec les joueurs, j'avais vraiment l'impression et j'ai l'impression d'avoir optimisé pleinement, et plus que ce que l'on pensait, le potentiel de mes joueurs et de mon équipe. Donc, je vous rejoins les deux premières années de Ligue 1, on a surperformer et on est rentré dans la normalité cette saison.

Et justement, n’est-ce pas un peu la « limite » de cette politique du trading. Parce que vous avez des joueurs, vous en cherchez, vous en regardez beaucoup, mais on peut se tromper. Ça arrive de se tromper dans le recrutement d’un joueur. Et cela vous limite par la suite dans la concurrence. N’est-ce pas la limite du trading, car vous avez aussi une exigence de résultat ?

Oui, c'est pour ça que c'est très, très important de travailler collectivement. Je suis convaincu, et je le dis depuis mon premier jour, qu'on ne réussit pas seul et c'est important de mettre le coach dans les meilleures dispositions par rapport à ce que lui ressent en termes de profils de joueurs. Et puis, essayer de se tromper le moins possible, c'est un exercice délicat le trading. On le voit bien, il y a très peu de clubs qui arrivent à le mettre en avant ou à performer là-dedans. Parce qu'il y a ce côté aléatoire. Le club est très, très jeune. Il a changé sa structure de recrutement pendant mon bail puisqu'au bout de la deuxième année, ils ont changé de méthodologie. Il faut peut-être laisser le club s'installer et prendre un peu plus d'expérience, se faire connaître davantage pour attendre encore quelques résultats probants.

Mais comment avez-vous fonctionné ? Vous définissiez ensemble des profils ciblés, mais vous n’avez pas forcément toujours eu ce que vous souhaitiez ?

L'idée, c'était de définir des profils qui devaient rentrer parfaitement dans ce que je souhaite. Mais après, c'est toujours pareil, quels moyens on met en face pour arriver à avoir le meilleur profil que le coach souhaite. C'est encore une fois, je répète, un exercice très, très délicat,un exercice collectif et de concertation. Et il y a quelques clubs qui arrivent. Il n'y a pas de raison qu'au Stade de Reims, il n'y ait pas non plus cette envie là et cette ambition.

. © AFP - AFP

Il reste un match à jouer dimanche, qui peut vous amener à la 12e place, qui peut vous amener un peu plus bas. Au-delà de ce classement, quel bilan faites-vous de cette saison ?

Ce qui est assez drôle, c'est que souvent, on me disait « toi au Stade de Reims, tout est facile pour toi, tu as des succès, c'est facile ». Déjà, pour avoir des succès, pour avoir cette culture du succès, il y a énormément de travail et ça ne vient pas comme ça. Ce n'est pas le hasard. Et on m'avait dit : « on verra quand tu commenceras à avoir tes premiers trous d'air ». C'est vrai, qu’en début de saison, on a expliqué pourquoi entre le calendrier, la Coupe d'Europe, la jeunesse, les blessures, le Covid, etc, on a eu tout de suite un passage difficile avec seulement deux points et je suis fier, en effet, d'avoir redressé le bateau. Et puis, dès le mois de janvier, d'être repassé dans la zone un peu plus confortable, le ventre mou. On a beaucoup travaillé pour ça. On a fait appel à beaucoup de ressources, que ce soit sur le terrain, que ce soit en psychologie avec les joueurs. Et cela a fait qu’on a passé une deuxième partie dans le ventre montre de façon un peu trop, peut être, anonyme, mais c'était notre position qui voulait ça. On a passé une deuxième partie de saison, entre guillemets, un peu plus confortable. On a eu l'opportunité de basculer plusieurs fois, quatre ou cinq fois au moins, dans la première partie, mais on n'y est pas arrivé. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'il manquait quelque chose dans cette équipe en termes de caractère, de tempérament et qui fait qu’aujourd'hui on est pour l'instant à la treizième place. Un succès, dimanche nous assurerait presque la 12e place. Je pense que très honnêtement, ça correspond à notre valeur et à ce que l'on a proposé cette saison.

On en a très peu parlé, mais est-ce que ce manque de caractère est lié aussi à un manque de joueurs cadres dans votre effectif. Vous aviez la saison dernière Alaixys Romao. Il est parti. Si on revient un peu en arrière, vous aviez des garçons comme Edouard Mendy.,Johann Carasso, Marvin Martin, Tristan Dingomé qui sont partis. Valon Berisha devait jouer ce rôle de cadre, la barrière de la langue ne lui a peut-être pas permis, ou d'autres raisons peut-être. Est-ce que c'est l'une des explications à cette saison compliquée ? Le fait que cette année, tout a reposé sur les épaules finalement du seul cadre, Yunis Abdelhamid, avec également Xavier Chavalerin ?

Ça, c'est un constat très facile à faire. Je m'en suis aperçu très tôt. J'ai essayé de responsabiliser quelques garçons, mais ils n'ont pas été en capacité de prendre ces responsabilités là. Et j'ai beaucoup demandé à Yunis cette année. On en a beaucoup discuté ensemble. Moi même, très vite, j'ai vu qu'il fallait aussi que j'ai un management un peu plus directif de par les jeunes joueurs qui composaient cet effectif cette année. Et autant j'ai commencé avec 7 leaders dans mon bureau la première saison en Ligue 1, et autant là, j'en avais vraiment un seul confirmé. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour faire relayer le message à l'intérieur du vestiaire. Encore une fois, je voudrais remercier Yunis pour son travail et je lui ai dit en face. Mais, ça a aussi perturbé un petit peu Yunis, et par moments cela a eu un peu de répercussions sur ses prestations individuelles. Donc, il faut faire attention, en effet, à l'avenir, c'est toujours important de pouvoir s'appuyer sur plus de cadres.

Pour parler un peu du jeu aussi, en début de saison, vous nous aviez dit que vous partiez sur de nouvelles choses sur le plan tactique. Est-ce que vous vous êtes vite aussi aperçu que les choses nouvelles que vous vouliez mettre en place, vous n’aviez peut-être pas le potentiel pour le faire ?

Exactement. Alors la première idée, c'était de pouvoir amener une première relance plus fluide et une meilleure relation pour remonter le ballon. Depuis le début, on jouait avec deux milieux de terrain défensif dans leurs caractéristiques, que ce soit Xavier (Chavalerin) avec Dani (Danilson Da Cruz) ou que ce soit Xavier avec Alaixys (Romao). Et on a souhaité, de parce que nous avait fait voir notamment Moreto Cassama, et puis l'arrivée également de Wout Faes, d'être un peu plus fluide pour ressortir les ballons et d'avoir une meilleure possession dès les premières relances. Il s'est avéré que cela a été difficile. On a vu pas mal de déchets dans un premier temps. Il nous manquait du temps, du travail. On a beaucoup bossé là-dessus et pendant un moment, la difficulté, c'est que Moreto (Cassama) est plus à l'aise à trois milieux qu'à deux. Et donc, ça a entraîné aussi un milieu à trois. Donc on avait un joueur en moins. Il y a Tristan Dingomé qui était parti, donc j'avais la relation entre mon milieu et mon attaque qui était aussi à peaufiner. Et on a eu le bonheur d'avoir Boulaye (Dia), qui nous a fait une première partie de saison époustouflante, avec beaucoup de qualités individuelles surtout. Et il s'est bien plié à tout notre football de transition puisque la plupart des buts qu'il a marqué, il partait de loin et ça nous a fait énormément de bien. Et très rapidement, il a fallu que je me réajuste. En plus, on a eu la blessure pendant deux mois de Xavier (Chavalerin) et dès que Xavier est revenu, on a retrouvé une identité un peu plus proche de ce que l'on faisait les saisons précédentes. On en avait besoin. Les joueurs avaient besoin de se retrouver à nouveau dans ces repères-là, puis progressivement Moreto (Cassama) a été un peu plus remis dans le jeu, mais avec des résultats plus probants, c’est plus facile pour un jeune joueur d'évoluer quand il y a déjà quelques points au compteur.

Donc vous vous êtes quelque part sécurisé tactiquement ? L'idée, ce n'était pas de persévérer dans ce que vous souhaitiez mettre en place au début de saison, ce qui aurait pu devenir délicat au niveau des résultats ?

Il a fallu se sécuriser, rassurer les garçons et je sentais aussi que les jeunes joueurs qui arrivaient, avaient besoin de plus de confiance, notamment, sur le terrain. Donc, on s'est sécurisé oui. Ça a fait du bien aussi à Wout Faes qui à partir du mois de novembre, avec Xavier (Chavalerin) devant lui mais aussi Marshall (Munetsi), était beaucoup plus sécurisé et d'un seul coup, cela a rendu notre défense beaucoup plus hermétique. Et on voit bien que là, actuellement, on est la sixième défense et je pense que défensivement, on est capable de subir et on est capable de prendre le poids d'une rencontre de Ligue 1 puisque on a quand même été prendre 22 points à l'extérieur. Donc ça prouve que l’on sait se montrer solide.

. © AFP - AFP

Pour finir, en remontant sur ces neuf saisons passées au Stade de Reims, cinq comme directeur du centre de formation et quatre comme entraîneur, Que reste-t-il pour vous de ce passage à Reims ?

C'est un bilan global. Je suis vraiment très fier d'avoir, dans un premier temps, relancer la formation du Stade de Reims et remettre le Stade de Reims de l'ère moderne et son centre de formation sur de bonnes bases. Quand je suis arrivé, il était sur le point de disparaître. Le centre de formation aujourd'hui est en catégorie Prestige, la plus haute catégorie. C'est quelque chose dont je suis vraiment très, très fier. Et encore une fois, je remercie tous les éducateurs qui m'ont aidé, les bénévoles, parce que là, au niveau de l'association, c'est encore différent. Et aujourd'hui, on est très heureux que tous ces jeunes aient pu s'exprimer chez les pros et être vendus pour certains, parce que ça aussi, c'est le but du centre de formation. Quand on voit les Siebatcheu, les Disasi, Les Oudin, Mbuku demain, c'est énormément d'argent qui revient dans les caisses du club. Je suis content aussi parce que on a remis de l'exigence et puis de la performance au centre de formation, entre cette montée en CFA, ce titre de champion de France des U19, la Youth League, qui était prémonitoire certainement pour les pros après. Aujourd'hui, on a des garçons qui sont sélectionnés pratiquement dans toutes les catégories, je trouve que le projet de formation, parce que c'est quand même un pilier très important à mon sens du football de demain, est lancé et maintenant, il faut optimiser tout ça. Et puis ensuite, bien sûr, il y a ces quatre ans avec les pros, à travers cette première saison exceptionnelle à battre tous les records en Ligue 2, j'ai senti que là, c'était une étape pour ramener le Stade de Reims à sa place. Et je suis vraiment très heureux d'avoir su rendre en effet, comme on dit, les lettres de noblesse du club, à travers l'Europe, notamment. Donc, c'est vraiment un parcours de 9 ans. Quand je suis arrivé, je ne sais pas si je l'aurais écrit comme ça, mais je suis vraiment très fier de ce que le club est devenu. Avec également la participation à la construction du centre de vie Raymond Kopa. C'est un club totalement différent, avec un centre de formation performant, avec un centre de vie de haut niveau. Et puis maintenant, avec une équipe professionnelle en devenir. Donc, je pense qu'en effet, tous les objectifs ont été atteints, qu'ils soient sportifs, qu'ils soient structurels ou qu'ils soient financiers. Donc, je suis vraiment très heureux et très fier d'avoir rempli mon rôle, mes missions et toutes les responsabilités qui m'ont été données.

Il y a un regret malgré tout ?

Oui, l'Europe aurait peut-être. J'aurais aimé faire la phase de poules de l’Europa League, mais je pense qu'on n'était pas armé pour les faire, on n'était pas prêts. Et c'est vrai que l'année de la Coupe d'Europe, j'aurais peut-être aimé qu'on donne plus de moyens pour réussir et aller en phase de poules. C'est peut-être un petit regret, mais est ce qu'on aurait été capable d'assumer çà ? Il ne faut pas oublier qu'on est un jeune club. Ça fait que trois ans qu'on est qu'on est en Ligue 1. Donc, comme on l'a dit, il faut aussi savoir garder raison. Mais voilà, je pense qu'il n'y a que des bons souvenirs sur ces neuf années.

Est-ce que vous savez de quoi votre avenir sera fait ?

C'est clair dans ma tête, c'est de rebondir sur un projet de Ligue 1. Parce que cette année a été très particulière et parce que le public nous a vraiment manqué, j'aimerais trouver un projet dans un club populaire. J'aimerais ça, parce que je l'avais dit dès le début, mais ça s'est encore de plus en plus ancré en moi, qu’on est fait pour partager des émotions tous ensemble et les supporteurs m'ont trop manqué cette année et je pense qu’il n'y a pas de grands projets sans les supporters. Et voilà, mon objectif, c'est de retrouver un projet dans un club populaire et si possible en Ligue 1.

Vous y travaillé ? Ca va bientôt se décider ?

Il y a des places qui vont se libérer. Maintenant, il faut être encore un peu patient. Ce n'est pas encore tout à fait la fin de la fin de saison. Mais voilà, j'ai bon espoir parce que le travail que j'ai effectué au Stade de Reims est reconnu. Donc, j'espère que je vais pouvoir en effet rebondir rapidement.

Ce sera un moment particulier dimanche, ce dernier match contre Bordeaux sur le banc avec votre staff . Vous serez dans l’émotion ?

Là-dessus, j'ai une bonne prise de recul. Alors, en effet, on ne passe pas comme çà, 9 ans dans un club sans rien ressentir, et je pense que je ne passerai plus jamais 9 ans dans un club à mon âge. On ne passe pas 9 ans dans un club sans qu'il y ait des émotions, parce qu'on a partagé beaucoup, beaucoup de choses. Maintenant, je suis vraiment concentré sur ces 95 minutes de dimanche contre Bordeaux. J'aimerais vraiment offrir une dernière victoire à cette équipe. Encore une fois, je pense qu'elle le mérite. Il y a aussi le fait que maintenant, ça va faire presque deux mois que le club a annoncé mon départ. Donc, j'ai eu le temps aussi de me préparer. Ce n'est pas comme si c'était soudain depuis quelques jours, donc, je me suis fait aussi cette raison que je partais dimanche soir. Donc oui, il y aura certainement un peu d'émotion, mais j'ai eu le temps de m'y préparer aussi.