INTERVIEW | David Guion :« J'ai pris acte de la décision du Stade de Reims »

David Guion s'est entretenu avec ses dirigeants, quelques heures après la parution de l'article du journal L'Equipe de mardi, annonçant que l'entraîneur espagnol, Oscar Garcia, allait s'engager la saison prochaine au Stade de Reims. A l'issue d'une séquence de communication désastreuse, il s'est donc fait confirmer qu'il n'avait plus les faveurs du club pour poursuivre sa mission, pour laquelle il lui reste un an de contrat. Un peu plus tard, le désormais futur "ex-entraîneur" rémois a réuni son staff, puis ses deux joueurs cadres, Yunis Abdelhamid et Xavier Chavalerin, pour leur annoncer qu'il quittait le club. Il s'est ensuite exprimé devant le groupe. A l'image du personnage, au club depuis 9 ans dont 4 à la tête de l'équipe première, il n'a pas voulu entrer dans la polémique. Il souhaite une fin sans conflit, certainement pour mieux rebondir dans un autre club de Ligue 1.

Quelle est votre réaction après cette semaine un peu compliquée, où l'on a apprit que vous ne seriez plus l'entraîneur du Stade de Reims la saison prochaine ?

En effet, il y a eu beaucoup de choses qui ont été écrites. J'ai rencontré mon président Jean-Pierre Caillot cette semaine. J'ai entendu ses arguments, et il a entendu les miens. J'ai pris acte de sa décision. Je respecte complètement sa décision. Je n'ai pas d'autres choses à ajouter.

Vous avez été surpris ?

Non, je n'ai pas été surpris par cette décision.

Que pensez-vous du timing de cette décision et la manière dont vous l'avez apprise ?

Vous connaissez le football, vous savez comment cela fonctionne... Encore une fois, je n'ai pas à juger le timing, je n'ai pas été surpris. Le football fonctionne comme cela.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Est-ce que vous craignez que cela puisse jouer sur les derniers matches qu'il reste à disputer ?

C'est exactement ce que j'ai dit au président : moi, ce qui m'importe le plus c'est mon vestiaire, ce sont mes joueurs, c'est mon staff. Très rapidement, j'ai donc communiqué avec mes joueurs et auparavant avec mon staff. J'ai toujours fonctionné avec beaucoup de transparence avec mon vestiaire, donc c'était tout à fait logique que le vestiaire soit très rapidement informé, car nous avons un match très important dimanche, et je veux que le redressement spectaculaire que nous avons fait, on puisse le valoriser sur cette dernière ligne droite. Et le super parcours que l'on fait depuis le mois d’octobre, je le répète nous sommes à 2 défaites sur les 18 derniers, et on est invaincu depuis le mois de novembre (NDLR : à domicile). Et je veux que cette dynamique là reste positive sur cette fin de saison. C'est pour cela que j'ai souhaité très rapidement informer mes joueurs de façon à ce qu'ils se projettent avec moi avec le plus grand professionnalisme sur cette fin de saison, et puis cela correspond à mon fonctionnement avec eux depuis toujours, c'est à dire beaucoup de transparence et de la confiance.

Comment imaginez-vous les choses maintenant, allez-vous négocier votre dernière année de contrat ?

Cela fait 9 ans que je suis au club, encore une fois je respecte la décision du club, donc il n'y a aucune raison pour que cela se termine mal, bien au contraire. Je suis concentré sur le match de dimanche qui est très important et sur cette fin de saison. L'histoire, elle est très belle depuis 4 ans, et je veux qu'elle se finisse très bien.