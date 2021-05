D. Machado, défenseur colombien : "J'ai été très bien accueilli et j'aimerais jouer en Ligue 1 avec le TFC"

Deiver Machado, défenseur colombien du TFC, a accordé une interview en tête-à-tête à France Bleu Occitanie. Agé de 26 ans, Deiver Machado compte plus de 130 titularisations dans son championnat de foot national, ainsi qu’une expérience en Belgique sous les couleurs de La Gantoise. Il a été recruté en août 2020 et est devenu un atout indéniable des Violets, avec un but et cinq passes décisives cette saison. Il a notamment fait la différence contre Grenoble vendredi dernier (match gagné 3 à 0 par les Violets).

Comment abordez vous le match contre Nantes ?

Le groupe est calme, concentré, on est serein et uni. L'objectif est clair : bien jouer, ne pas prendre de buts. Je pense que ce sera un bon match, avec beaucoup de tensions. Je pense qu'on va s'appliquer, se concentrer. Et le but premier est de gagner ce match.

Comment voyez-vous cette équipe de Nantes ?

Ils sont forts, bons. Mais nous allons faire notre travail, on se concentre sur nous et on va faire un grand match.

Et vous espérez marquer ?

Oui, ou faire une passe décisive ! En tout cas apporter tout ce que je peux à l'équipe.

Comment jugez-vous cette saison ?

Personnellement, je pense que j'ai fait une bonne saison, j'ai beaucoup joué, participé, mais tout cela est dû à l'équipe, non ? Si l'équipe fonctionne bien, les individualités aussi et c'est ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Je fais mon travail pour le bénéfice du collectif. Je donne le meilleur de moi-même pour le groupe et le personnel vient ensuite.

Comment le club vous-a-t-il accueilli ?

Très bien. On m'a ouvert les portes, il y a une bonne équipe, une ambiance très joyeuse, très saine, très saine. Je suis très heureux d'appartenir au TFC. Nous avons maintenant l'ambition de monter en Ligue 1.

Vous voulez rester ?

Oui, je suis très bien ici, très content. Je pense au match de jeudi et de dimanche et j'aimerais finir avec la meilleure énergie et voir la joie de tous les supporters d'être en ligue 1.

Et quel est votre objectif pour la saison prochaine?

Monter en Ligue 1, faire une bonne saison et être toujours en train de se battre pour gagner des titres.

Et vous vous voyez intégrer l'équipe nationale de Colombie ?

Je n'ai pas eu l'opportunité d'y être mais je continue de travailler, avec humilité, et le moment viendra...

Et vous aimez Toulouse ?

Oui, j'aime c'est une belle ville, même si on ne peut pas faire grand chose à cause du covid et que je n'ai pas vu encore grand chose. Mais je vais essayer de sortir !