INTERVIEW - DFCO : 10 ans des Lingon's Boys, "on fait complètement abstraction des résultats"

Ils préfèreraient une victoire ce samedi 15 octobre 2022 pour fêter leur anniversaire, plutôt qu'un gros gâteau avec des bougies. Les Lingon's Boys, le groupe des supporters ultras du DFCO, célèbrent leurs 10 ans à l'occasion de DFCO - Quevilly-Rouen, 12e journée de Ligue 2 (coup d'envoi à 19 heures au Stade Gaston Gérard). Pour l'occasion, deux membres du groupe, Romuald et Mathéo, sont venus au micro de France Bleu Bourgogne. Au programme : l'organisation de cette journée, l'histoire de leur groupe, l'ambiance à Gaston-Gérard, la réputation des ultras et l'avenir pour les dix prochaines années. Entre autres, parce que dix ans, ça ne se raconte pas en dix lignes.

Une belle journée s'annonce, près de quatre mois de préparatifs

Ce samedi à Dijon, un cortège de supporters partira de l'Auditorium vers 15h30-16h00, pour aller jusqu'au Stade Gaston-Gérard. Ensuite, dans leur tribune Nord, ils vont proposer des "animations" dès l'échauffement. Lesquelles ? Ils veulent faire durer le suspense, on n'en saura pas plus (et tant mieux, gardons la surprise!), mais il y aura sûrement de beaux tifos, des bâches, des banderoles. Sur le terrain, les joueurs porteront un maillot collector avec le logo du groupe.

Cette journée d'anniversaire se prépare depuis plusieurs mois. "On a commencé en juillet", confirme Mathéo, 21 ans, qui a rejoint le groupe en 2017. Après des années de Covid, l'histoire du bloc central, on avait envie de faire quelque chose de très propre, en visant assez haut". Pour tout préparer, ils ont eu besoin de main d'œuvre. "Une bonne quarantaine, presque cinquante personnes y ont participé", calcule Romuald. Soit environ un tiers des 150 membres du groupe.

Une ambiance qui s'annonce extrêmement festive, alors que sur le terrain leur club de cœur est à la peine : aucune victoire sur les six derniers matchs, et une 14e place au classement de Ligue 2. "On fait complètement abstraction des résultats, sinon il y a un moment qu'on aurait baissé les bras", nuance Romuald, qui sépare et décorrèle complètement le plaisir pris en tribunes et celui procuré par l'équipe.

Jeune garde des Téméraires et création du groupe dans un kébab

Romuald, 30 ans, est justement l'un des membres fondateurs des Lingon's. Il faisait partie de la "Jeune garde" des Téméraires, le groupe des supporters de la tribune Sud. "Notre façon de supporter commençait à être totalement différente de celle des Téméraires, se souvient-il. On est un petit peu plus "brusques" et on a eu envie de tenter l'expérience de notre côté, même si on ne crache pas sur l'histoire qu'on a eu avec eux au tout début, bien au contraire".

Tout commence ... dans un kébab. "On était à peine quinze, je crois. On a monté tout un projet, toute une association, il fallait déjà trouver le nom", relate Romuald. "Lingons" est choisi, en référence à ce peuple gaulois ancestral qui peuplait la région. Ils y ajoutent une apostrophe, "pour se démarquer un petit peu". L'histoire ne dit pas si aujourd'hui le fameux kebab a une sauce "Lingon's" sur sa carte, à côté des classiques. "Ce n'est pas devenu un QG, c'était l'histoire du soir", rigole Romuald.

Les Lingon's cherchent un nouveau local

Les Lingon's Boys sont évidemment visibles dans les tribunes, mais leur activité ne s'arrête pas là. Chaque année, ils organisent par exemple une collecte de jouets , au profit des enfants de l'association Croq'diabète. Il leur faut également préparer leurs tifos et leurs banderoles, d'où cette "petite annonce".

"On est à la recherche d'un plus grand local, un espèce d'entrepôt, même un peu désaffecté, qui serait sécurisé, ça nous donnerait vraiment l'occasion de travailler correctement sur nos animations, développe Romuald. Donc si quelqu'un a des contacts, on est preneurs sans aucun problème. Il faut beaucoup de place, le fait de toujours devoir toujours replier, ranger, re-ranger, ressortir, ça peut abimer les tifos".

Pour les joindre, c'est facile : vous les trouverez au centre de la tribune Nord, mégaphones en main, torses nus, cordes vocales tendues, parfois dos au jeu, dans cette atmosphère incomparable d'un kop ultra. "Le weekend on quitte un peu notre enveloppe corporelle, pris par l'effervescence, on n'est plus les mêmes", raconte Mathéo, les yeux pétillants. "On a deux identités, confirme Romuald. Il y a le mec de la semaine, au travail ou aux études, et celui du weekend, qui prend plaisir avec sa passion". Bon anniversaire !

