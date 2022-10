INTERVIEW - Non-diffusion des matchs de la Coupe du Monde, François Rebsamen dénonce une hypocrisie

Contrairement à de nombreuses villes françaises, comme Paris, Marseille ou Lille , la mairie de Dijon ne boycottera pas la Coupe du monde 2022 au Qatar. La municipalité a annoncé mercredi 5 octobre 2022 qu'elle pourrait organiser la diffusion de matchs, en intérieur, si l'Equipe de France atteint les demi-finales. "Je comprends qu'on dise 'c'est une honte que ça se passe au Qatar' mais on dirait que certains découvrent la lune". En exclusivité au micro de France Bleu Bourgogne, le maire de Dijon, François Rebsamen, explique ce qui a motivé sa décision. Et fustige les discours "hypocrites" de certains maires.

FBB : Pourquoi la ville de Dijon ne boycottera-t-elle pas la diffusion des matchs de la Coupe du monde ?

François Rebsamen : Je pense que dans certaines déclarations faites par les maires, c'est un peu la découverte d'une chose qui existe depuis Nicolas Sarkozy. Cela fait douze ans qu'on sait que la Coupe du Monde aura lieu au Qatar. Je n'ai pas entendu tous les maires, qui aujourd'hui crient au loup, protester à l'époque contre le choix du Qatar. Peut-être certains, mais pas tous, en tout cas je n'ai pas entendu beaucoup de protestations.

Pour autant, la Coupe du monde va se dérouler - comme elle s'est déroulée en Russie (en 2018, NDLR), qui pourtant avait annexé la Crimée, et qui n'était quand même pas un pays renommé pour les droits de l'homme, que je sache. L'Equipe de France va jouer. Si elle joue bien et qu'elle va en demi-finale, vous verrez à ce moment-là si les gens ne diront pas "finalement c'est très bien, on peut quand même retransmettre". Je prends le pari, que, si l'Equipe de France va loin, vous verrez, il y aura beaucoup plus de retransmissions qu'on ne le croit.

Quelle est votre opinion sur cette Coupe du Monde ?

On est maintenant dans une crise écologique et climatique encore renforcée, et ça parait d'autant plus ridicule, je ne le nie pas, de faire jouer des footballeurs dans des stades climatisés. C'est une aberration écologique. Je partage aussi ce sentiment qu'il y a eu des violations des droits humains inacceptables au Qatar, j'en suis tout à fait conscient.

J'ai la faiblesse de penser que, quand on reçoit du monde comme ça, du tourisme, ça va un peu faire évoluer, je l'espère, le régime qatari - qui par ailleurs est propriétaire du PSG, sans que ça ne dérange personne.

En 2010, au moment de l'attribution de la Coupe du monde, vous aviez pris position ?

J'étais comme tout le monde, j'étais sidéré d'apprendre ça. Mais après, il y a eu, en plus, les violations. On ne savait pas qu'ils allaient construire ... enfin, on pouvait s'en douter. Mais là, pendant ces dix ans, je n'ai pas entendu beaucoup de protestations sur les droits de l'homme là-bas. Il y en a eu, mais pas énormément.

Pourquoi choisir de diffuser les matchs des Bleus uniquement en cas de demi-finale, et pas avant ?

Il faut attendre qu'il y ait quand même un gros enjeu. D'abord, parce que ça coûte un peu. Comme on l'a fait à chaque fois, on ne retransmettra pas tous les matchs de l'Equipe de France, ça c'est sûr, on n'a jamais retransmis tous les matchs de l'Equipe de France.

Mais, à partir d'un moment où il y a vraiment une ferveur populaire - et elle est toujours là quand la France fait des résultats - en plus avec des joueurs emblématiques pour une partie de la jeunesse, comme Mbappé ou Benzema, ça me semble un peu hypocrite. Un peu dans l'air du temps de dire : "Non, c'est au Qatar alors on ne le fait pas". Mais quand c'est le PSG ... c'est le Qatar, et personne ne trouve rien à y redire. BeIn Sport, c'est le Qatar, et il y en a plein qui ont les abonnements, je suis sûr.

Comment s'organiseraient ces diffusions à Dijon ?

Il faut déjà que la France aille en demi-finale, et en Coupe du monde ce n'est jamais sûr. Evidemment, on ne va pas le faire dehors, on ne va pas faire des fan-zones au mois de décembre. Mais si la France y va, je suppose que ça sera plein, au Zenith.