INTERVIEW - FC Nantes : "Avec un peu plus de caractère, on réussira à engranger des points"

Quand il entre dans la salle de presse située sous le stade de la Mosson, ce samedi soir, l'ex-capitaine nantais Abdoulaye Touré s'étonne : "C'est vide". Et pour cause, seule une poignée de journalistes est présente dans l'étroite salle consacrée aux interviews après les rencontres. Emmitouflé dans la doudoune du club qui lui arrive aux genoux, le milieu de terrain a déjà refait le match dans sa tête. Et calmement, face au micro, il analyse ce partage des points comme étant prometteur pour la deuxième partie de saison.

"On a la qualité pour regarder plus haut"

Que retenez-vous de ce nouveau match nul, le huitième depuis le début de la saison, contre Montpellier ?

On va retenir le contenu. On a essayé de poser le jeu pendant toute la partie et surtout en deuxième mi-temps. On a eu le monopole du jeu. On a fait preuve de qualités pour ressortir les ballons au travers de passes courtes et on a ensuite essayé de combiner pour trouver des enchaînements rapides vers l'avant. Malheureusement, on a pêché dans le dernier geste.

Si on continue sur cette lancée avec des matchs de cette qualité-là, on va inverser la tendance.

Faites-vous référence à Randal Kolo Muani qui loupe une énorme occasion à bout portant, en seconde période ?

C'est peut-être dû à un manque de confiance et de réussite mais on ne va pas lui en vouloir. Sur ce genre de gestes, il doit être encore plus tueur et plus concentré mais en même temps, il apporte beaucoup à l'équipe.

Finalement, diriez-vous que c'est un match nul encourageant obtenu face à une équipe qui lutte toujours pour une qualification européenne ?

Ce match prouve qu'on a la qualité pour regarder plus haut. Malheureusement, on ne repart qu'avec un point. C'est en réalisant des prestations comme ce [samedi] soir qu'on pourra se projeter car à l'exception des cinq premières minutes, on n'a pas douté, je trouve. Il a juste manqué de la réussite devant. Mais si on continue sur cette lancée avec des matchs de cette qualité-là, on va inverser la tendance.

La joie des Nantais Charles Traoré, Imran Louza, Kalifa Coulibaly, Mehdi Abeid et Abdoulaye Touré, après l'égalisation des Canaris contre Montpellier, ce samedi soir. © AFP - Sylvain Thomas

"Raymond Domenech nous apporte de la sérénité"

A vous entendre, vous semblez être mieux depuis l'arrivée de Raymond Domenech.

On arrive à prendre conscience qu'on a la qualité pour avancer petit à petit et qu'on est capable de faire de bonnes prestations comme ce [samedi] soir. On a l'effectif pour viser plus haut. Maintenant, il faut se servir de ces deux matchs-là contre Rennes et Montpellier pour avancer et engranger de points.

En quoi Raymond Domenech peut-il vous aider à briser cette spirale de dix matchs sans succès ?

Il ne faut pas oublier que c'est un monument du foot français. Il arrive à Nantes avec une grosse expérience. Il connaissait les points sur les lesquels on devait travailler. Il nous apporte également de la sérénité et, avec un peu plus de caractère, on réussira à engranger des points.

Pour le moment vous faites toujours du surplace au classement.

On reste dix-septième mais on va plus se focaliser sur les prestations. C'est encourageant et je suis confiant dans le fait qu'on va avancer si on poursuit sur cette lancée.