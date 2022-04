Le Téfécé jouera en Ligue 1 la saison prochaine et lundi soir, la fête était grandiose au Stadium, lors du coup de sifflet final. Les deux rappeurs toulousains Bigflo et Oli étaient présents. Pour rien au monde, ces deux grands fans des Violets auraient manqué ce rendez-vous. Ils se projettent déjà.

INTERVIEW FRANCE BLEU - "On attend Messi au Stadium", Bigflo et Oli ont vécu la montée du TFC en Ligue 1

Bigflo et Oli étaient présents lundi soir au Stadium de Toulouse pour vivre la montée en Ligue 1 du TFC. L'occasion d'accorder une petite interview à France Bleu Occitanie.

Cela n'a échappé à personne, le Téfécé fait son retour dans l'élite ! La fête était belle lundi soir au Stadium de Toulouse, après la victoire du TFC (2-0) face à Niort, synonyme de retour en Ligue 1 pour les Violets. Les tribunes étaient garnies de 24.000 personnes, avec une ambiance folle tout le match, avant l'envahissement de la pelouse au coup de sifflet final.

Toulouse est une ville de foot !

Qui a dit que la ville rose n'était pas une ville de football ? D'accord, Toulouse est aussi (et surtout ?) une ville de rugby. Si l'on en croit l'effervescence cette saison, illustrée en apothéose hier soir, et si l'on croit les deux rappeurs toulousains Bigflo et Oli, présents hier soir au Stadium, Toulouse vibre bien football.

"On a vécu une saison difficile l'année dernière, c'était douloureux. Là, c'est un pur kiff !" - Oli

Oli : "Ça fait plaisir de voir que Toulouse est une ville de foot finalement. On en a un peu douté ces dernières années mais en fait, il fallait juste les bons rendez vous, les bons moments pour célébrer ça tous ensemble. À la toulousaine, on a envahi le terrain. C'est un bonheur parce que ça faisait des mois et des mois qu'on attendait ça. On a vécu une saison difficile l'année dernière, c'était douloureux. Là, c'est un pur kiff !"

Bigflo : "On a beaucoup souffert, on sort d'un tunnel. Pour nous, c'est un bonheur. Une vraie joie collective. On a fêté ça avec tout le monde, c'était extraordinaire"

"Moi, en tant que fan du TFC et argentin, j'attends qu'une chose : Messi au Stadium. Après ça, je pourrai mourir tranquille" - Bigflo

Bigflo et Oli attendent Messi au Stadium

Maintenant, les deux frères toulousains vont pouvoir accompagner l'épopée du TFC en Ligue 1 et Bigflo et Oli sont certains que le club a les moyens d'élever le niveau pour bien figurer dans l'élite. Ils sont surtout impatients de voir une confrontation en particulier sans doute.

Bigflo : "Pour la Ligue 1, je pense qu'on peut relever le niveau. C'est sûr qu'il va y avoir un peu de travail. Moi, en tant que fan et en tant qu'Argentin, j'attends qu'une chose, c'est Messi au Stadium. Moi, si j'ai vu Messi au Stadium, je peux mourir tranquille".

"On veut la photo du Padre (leur papa, Fabian Ordoñez NDLR) avec Messi !" enchérit Oli.

Mais Bigflo et Oli restent lucides, pas question pour le Téfécé de faire l'ascenseur ou de faire de la figuration en Ligue 1 : "L'idée, ce n'est pas juste de monter, c'est aussi de faire des bons résultats en Ligue 1. Pour ça, on a confiance aux équipes, à Damien Comolli le président, ça commence à être vraiment grand. On va donc croiser les doigts pour la suite".

Déjà à la fête lundi soir, les deux frères toulousains pourraient-ils être tenté de refaire la fête, le 8 mai au Capitole ? La remontée du TFC en Ligue 1 pourrait être célébrée le dimanche 8 mai au Capitole de Toulouse, au lendemain du match contre Nîmes.