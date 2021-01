INTERVIEW - Gervais Martel : "J'espère que le FC Nantes va s'en sortir"

Ses souvenirs sont intacts et son verbe toujours aussi haut. Plus de trois ans après avoir laissé son siège de président du RC Lens, l'emblématique Gervais Martel a accepté de remonter le temps pour évoquer "son" FC Nantes, à l'occasion de la réception des Sang et Or, ce dimanche. Entretien.

Le rendez-vous est décalé à cause d'une réunion. Mais une parole est une parole. La voix roque, un phrasé reconnaissable entre mille et un amour pour le RC Lens toujours aussi perceptible, Gervais Martel a beau avoir quitté la présidence des Sang et Or il y a plus de trois ans, l'homme d'affaire de 66 ans garde toujours un regard très avisé sur son club et le football français en général. Entre anecdotes, souvenirs et amitiés, Gervais Martel raconte son "FC Nantes" et les "grands matchs" entre son club de cœur et les Canaris qui s'affrontent, ce dimanche après-midi à la Beaujoire. Interview.

"Nantes, un club qui mérite le respect avec de grands joueurs qui y sont passés"

Quels souvenirs gardez-vous des rencontres entre le RC Lens et le FC Nantes ?

Ça a toujours été des grands matchs car Nantes a toujours été un grand club. Je me souviens d'une anecdote, c'était en 2001 quand Nantes a été champion pour la dernière fois. On était venu jouer et on avait pris 4-1. J'étais sur le banc de touche, ce jour-là, et c'est une des seules fois dans ma carrière de président où j'ai pris du plaisir alors que mon équipe en a pris quatre. C'était un match extraordinaire de Nantes où on n'a pas touché terre. Je revois encore le match. On avait pris une tôle mais c'est le football. Quand il y a une équipe qui marche sur l'eau, il faut l'accepter. J'ai un autre souvenir, plus joyeux. On avait gagné à la Beaujoire avec Rolland Courbis [0-2, le 29 juillet 2000, nldr] alors qu'on avait joué à 10 contre 11 tout le match.

Que représente le FC Nantes pour vous ?

Ça reste un club qui mérite le respect avec de grands joueurs qui y sont passés. Bertrand-Demanes, Le Chenadec, Gondet, Loïc Amisse, Halilhodžić, Henri Michel évidemment. J'ai eu la chance de pouvoir en côtoyer certains, je pense à Antoine Kombouaré notamment. Il y a une palanquée de joueurs qui sont passés par ce club et qui ont marqué le foot français, c'est incontestable. C'est peut-être un petit peu moins le cas maintenant mais quand on parle des grands clubs avant l'ère moderne entre guillemets, c'est évidemment Nantes et Saint-Étienne. J'ai beaucoup de respect pour ce club-là.

Ça serait malheureux qu'un club comme ça descende en deuxième division mais je ne pense pas. Raymond Domenech peut être l'homme de la situation.

Est-ce le club qui a marqué votre jeunesse, si l'on excepte Lens évidemment ?

J'ai écouté au transistor les matchs de Lens, évidemment, et ceux de Nantes également. Il y avait des derbys contre Bordeaux, Saint-Étienne et Marseille, c'était exceptionnel. Il y a vraiment eu de très très grands joueurs qui sont passés par Nantes et ce club reste une référence pour moi, en tant que passionné de football.

Président incontournable, le Lensois Gervais Martel a dirigé le club Sang et Or pendant 24 ans entre 1988 et 2012. Après une courte pause, il y est revenu entre 2013 et 2017. © AFP - François Lo Presti

"Le FC Nantes n'est pas condamné"

Que regard portez-vous sur la situation dans laquelle le club se trouve actuellement ?

Un club de football c'est compliqué. Il y a des hauts et des bas et je suis bien placé pour en parler. Après, je n'ai pas de commentaire à faire sur ce qu'il se passe au club en interne, ça ne me regarde pas. Mais ça reste très triste pour quelqu'un comme moi qui aime le football et j'espère que le club va s'en sortir, à un moment donné, pour repartir sur de bonnes bases parce-que c'est un club qui est méritant. On doit se souvenir du potentiel de ce club et du public qui est un public de passionné. Ça ne demande qu'à refleurir.

Le football c'est comme un film policier. On ne connait jamais l'assassin avant la fin.

Avez-vous été surpris par l'arrivée de Raymond Domenech comme entraîneur des Canaris ?

Non, avec son œil malicieux je me disais : "tient, s'il y a une proposition qui tombe ..." Après il fallait avoir "les cojones" (sic) pour aller chercher Raymond qui n'avait pas entraîné depuis 27 ans. C'est un club qui est quand même extraordinaire. Mais j'en ai vu d'autres. Il sera jugé sur ses résultats. Si Raymond sort Nantes de la panade en fin d'année ... Pour le moment, ça n'a pas trop mal commencé. J'espère que ça ne va pas continuer contre nous dimanche (sourire). Nantes n'est pas condamné. Ça serait malheureux qu'un club comme ça descende en deuxième division mais moi je ne pense pas. Je pense que Raymond peut être l'homme de la situation.

Comprenez-vous les critiques dont il fait toujours l'objet ?

L'épisode de Knysna [lors de la Coupe du Monde en Afrique du Sud, ndlr] c'était en 2010. Ça va ! Maintenant on est en 2021. Dans le bus de Knysna, il n'y avait pas que des prix Goncourt. Mettre tout ça sur son dos, d'accord parce-que c'était le responsable. Mais il a aussi fait une grande carrière en tant que joueur et entraîneur de l'Olympique lyonnais. J'ai suivi l'équipe de France jusqu'en 2006. J'étais d'ailleurs à la finale malheureusement perdue contre les Italiens, en tant que délégué du football professionnel. Et je peux vous garantir que Raymond est un grand professionnel.

Quel est votre pronostic pour le match entre Lens et Nantes ?

Je n'en fait jamais. Jamais. Vous savez, le football c'est comme un film policier. On ne connait jamais l'assassin avant la fin. Cette année, nous avons une bonne équipe, complète et capable de marquer à n'importe quel moment. Elle va poser des problèmes à Nantes. Lens est une équipe joueuse, qui va vers l'avant et je suis vraiment content de nos résultats. Pour un promu, je pense qu'on a fait une première partie de saison presque sans faute. J'en suis vraiment heureux parce qu'en tant qu'ancien président, mon cœur est resté au RC Lens. Mais je pense que le match contre Nantes va être intéressant car Nantes a besoin de points.