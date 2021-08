INTERVIEW | Ilan Kebbal : « Je dois beaucoup au Stade de Reims »

Le jeune joueur rémois a ébloui le Stade Delaune dimanche dernier, par sa fraicheur et son panache, auteur d'une rentrée époustouflante en inscrivant le but égalisateur. Il représente l'avenir du club avec des capacités physiques et techniques impressionnantes. Et il garde la tête sur les épaules.

Lors de cette interview, Ilan Kebbal a dégagé une grande maturité et de la sérénité pour évoquer ses débuts en Ligue 1. Ces mêmes valeurs qu'ils montrent sur le terrain, et qui lui ont fait crever l'écran face à Montpellier dimanche dernier au Stade Delaune. Le jeune milieu de terrain offensif de 23 ans a clairement la tête sur les épaules. Il est humble, et sait d'où il vient. Il a déjà ce vécu, avec des difficultés dans sa jeune carrière qui lui permettent aujourd'hui de garder les pieds sur terre. Et si on ajoute toutes ces valeurs à un vrai talent naturel, on a peut-être là une véritable pépite en devenir. Un joueur qui vient de prolonger son contrat au Stade de Reims jusqu'en 2024. Non conservé par les Girondins de Bordeaux, il a repris la direction de sa région marseillaise où il a évolué au FC Côte Bleue en Nationale 3. Il a été repéré par le Stade de Reims qui l'a accueilli en janvier 2020. Il a ensuite effectué un prêt dans le club de National de Lyon-Duchère puis en Ligue 2 la saison dernière à Dunkerque où il a disputé 36 matches, inscrit 3 buts et effectué 5 passes décisives, participant ainsi au maintien du club nordiste en Ligue 2. Cette saison, il découvre la Ligue 1 et sa première sortie à Delaune a donc été époustouflante dimanche dernier. Entré en jeu à la 54e minute alors que l'équipe était menée 3 à 2, il a "dynamité" le jeu, et a donné le tournis aux joueurs montpelliérains, en inscrivant un but, celui de l'égalisation à 3-3, et en voyant une dernière tentative repoussée par le poteau dans le temps additionnel. Ilan Kebbal pourrait très vite devenir le "chouchou" de Delaune. Mais ne comptez pas sur lui pour griller les étapes : il sait d'où il vient et il sait où il veut aller...

Comment avez-vous vécu votre prestation très remarquée dimanche face à Montpellier ?

Je me suis senti très bien. J'avais comme objectif de rentrer sur le terrain pour essayer d'amener quelque chose à l'équipe. J'ai essayé de faire mon maximum, et heureusement, ça s'est bien passé. Je suis très content, mais maintenant, le plus dur reste à faire. Il faut continuer à travailler pour essayer d'enchaîner les bonnes prestations

Etait-ce pour vous un but de jouer un jour en Ligue 1 ?

C'est sûr que j'ai eu un début de carrière atypique. Cela a pris du temps, j'ai dû prouver dans les échelons inférieurs. Mais, je ne me suis pas posé de questions que ce soit en Ligue 2, en National, en Ligue 1. J'essaye de faire toujours la même chose et c'est à moi de montrer que j'ai le niveau, et c’est à moi de continuer à travailler pour enchaîner justement des bons matchs comme ça et pour aller chercher plus haut.

Entre le match que vous avez disputé à Nice, et celui de Montpellier dimanche, avez-vous senti la différence de niveau entre la Ligue 1 et les échelons inférieurs ?

Oui, c'est sûr que ça va plus vite. Après, à Nice et face à Montpellier, ce sont deux entrées complètement différentes. A Nice, c’est une entrée à l'extérieur et à 0-0, donc forcément, on n'est pas tous à l'offensive. On est plus structuré, donc c'est sûr qu’offensivement, c'est plus dur d'avoir des occasions. Mais quand je rentre face à Montpellier, on perd 3-2 et le but, c'est d'aller chercher l'égalisation. Donc c'est sûr que pour moi, c'est plus facile de trouver des solutions devant, avec des joueurs devant. Donc il faut remettre les choses dans le contexte : ce ne sont pas les mêmes entrées en jeu. Mais oui, c'est sûr qu'en termes de rythme, le rythme de Montpellier, quand je suis entré, ça allait beaucoup plus vite parce que là, on cherchait vraiment à aller chercher ce résultat….

Et c’est un rythme qui vous convient…

Oui, c’est vrai que moi je préfère attaquer à 5 ou 6 en ayant beaucoup de solutions. C'est mon style de jeu et plus j'ai de solutions, plus c'est facile pour moi. C’est vrai qu'à Nice, on est à l'extérieur face à une belle équipe, on est parti pour prendre un point et quand je rentre, on ne va pas se jeter à l'attaque parce qu'on est en train d'accrocher un point. Face à Montpellier, c'est sûr que c'était complètement différent.

Vous la voyez au fond du but, cette frappe qui arrive sur le poteau dans le temps additionnel ?

Oui, franchement, je la voyais au fond. Il y a des moments comme ça et ça m’a souri la première fois, mais pas la deuxième. Dommage. On aurait pu prendre les trois points, mais on a montré du caractère pour revenir au score à 3-3 et c'est ainsi qu'il faut continuer.

Désormais, vous allez devoir confirmer et ne pas "s’enflammer" comme on dit parfois. C’est votre vision des choses ?

Vu mon parcours, il n'y a pas forcément besoin de me le dire. Je suis quelqu'un qui a la tête sur les épaules et je ne peux pas me permettre de m'enflammer quand je sais d'où je viens. Il y a deux ans, j'étais au chômage, je jouais en Nationale 3, donc je ne peux pas me permettre de m'enflammer parce que j'ai fait un match et marqué un but en Ligue1. C'est rien du tout. Il faut garder la tête sur les épaules, ne pas croire que tout est arrivé. Le plus dur reste à venir. Le plus important, c'est de faire une saison pleine pas trois matches pleins. Ce n'est que le début. Après, c'est sûr que ça fait plaisir de rentrer, de marquer et d'amener quelque chose à l'équipe. Mais maintenant, le but, c'est de continuer.

Justement, ce parcours, votre parcours, parlons-en….

A 18 ans, j'ai signé à Bordeaux. J'ai passé deux ans là-bas. Ensuite, je n'ai pas été conservé…

Pourquoi ?

Je ne sais pas, cela n’a pas accroché. Ils ne me voyaient peut être pas finir professionnel chez eux, c'est comme ça. J'avais un gabarit atypique, donc ils ne voyaient pas quelque chose de plus en moi. Du coup, je suis redescendu sur Marseille d'où je viens, et j’ai joué en Nationale 3, donc j'étais au chômage à ce moment-là et j'ai fait une saison. Ensuite, le Stade de Reims est venu me chercher. Donc, je leur dois beaucoup. Ils m'ont donné cette confiance. Ensuite, j’ai été prêté en National puis en Ligue 2, ce qui m’a enrichi. Mon but, c'est de continuer sur cette progression-là. Aujourd'hui, je joue avec le Stade de Reims et j'en suis très content.

C'est une petite revanche pour vous ?

Envers qui ?

Bordeaux par exemple ?

Non, je ne suis pas revanchard envers Bordeaux. C'était juste qu'ils ne croyaient pas en moi, mais moi je croyais en moi. Le plus important n'est pas que les gens croient en toi, le plus important c'est de ne pas cesser de croire en soi même. Que les gens croient en moi ou pas, cela m'importe peu. Le plus important, c'est de croire en soi. Si toi, tu penses que tu peux y arriver, tu vas y arriver. Moi, je n'ai jamais rien lâché, même quand j'étais en Nationale 3 et au chômage. Je savais que je pouvais réussir. Donc, il faut tout faire pour aller chercher le truc que tu veux. Il y a plein de joueurs comme ça qui viennent de clubs qui ne les ont pas forcément conservé, et ça ne leur a pas réussi.

Vous étiez à Dunkerque en Ligue 2 la saison dernière. Est-ce que cette saison a été bénéfique pour vous ?

Très bénéfique parce que c'était ma première saison professionnelle. C'était aussi la première fois que je jouais le maintien dans ma carrière. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai joué beaucoup de matchs aussi. Je suis tombé sur un coach qui me faisait confiance, un club qui me faisait confiance, ce qui m'a apporté aussi beaucoup de bonnes choses. Donc, si j'en suis là aussi, c'est grâce à eux aussi.

Pour finir, y-a-t-il un style de joueur qui vous a inspiré dans votre évolution ?

Je suis gaucher, punchy, donc forcément moi, je suis fan de Lionel Messi, il y a des joueurs comme Özil aussi. Je les regarde depuis tout petit. Donc forcément, on essaye de faire comme eux même si c’est impossible, mais on s’en inspire.

Cela veut dire que vous allez peut-être croiser Lionel Messi le 29 août au Stade Delaune face au Paris Saint-Germain, est-ce que cela est dans un coin de votre tête ?

Pour l'instant, j'essaie de me concentrer pour ce week-end à Metz, mais c'est sûr que tous les joueurs de la planète, même les plus grands joueurs du monde, avoir Messi avec eux ou jouer contre lui, ça leur fait quelque chose. Donc forcément, moi quand je le regarde la télé, ça me fait quelque chose. Si ça arrive, je pourrai dire, on pourra dire, qu'on a joué des grands matchs comme ça avec des grands joueurs. C'est pour ça qu'on joue au foot.